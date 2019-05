Paolo Guerrero y Miguel Trauco fueron elegidos en el once ideal del Brasileirao |VIDEO

Paolo Guerrero anotó su gol número 100 en Brasil con una gran actuación en el duelo ante Cruzeiro. El 'Depredador' no solo se hizo presente en el marcador, sino que también dio una asistencia que fue suficiente para ser elegido por los fanáticos dentro del once ideal de la cuarta fecha del Brasileirao.



Pero Paolo Guerrero no ha sido el único peruano elegido en esta selección, también fue considerado Miguel Trauco con su actuación ante Chapecoense.



Paolo Guerrero anotó su quinto gol con la casaquilla del Inter de Porto Alegre, mientras que el lateral izquierdo del 'Mengao' ha venido recuperando su nivel, luego de la confianza que le ha dado Abel braga en este nuevo inicio del Brasileirao.



Paolo Guerrero resumen ante Cruzeiro

El once ideal el once ideal de la cuarta fecha del Campeonato Brasilero: Gatito Fernandez, Victor Ferraz, Rodrigo Moledo, Lucas Verissímo y Miguel Trauco; Piris da Motta, Nonato e Bruno Henrique; Vitinho, Rodrygo y Paolo Guerrero. DT: Jorge Sampaoli.