Paolo Guerrero y Miguel Trauco: Flamengo negó permiso y planes de selección se complica para repechaje

Rodrigo Caetano, director deportivo de Flamengo, dialogó con RPP y aseguró que Paolo Guerrero y Miguel Trauco no llegarán con anticipación, según lo había anunciado el gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye, con miras al repechaje de Perú contra Nueva Zelanda por un cupo a Rusia 2018.



¿Cómo se complica Perú? Simple, menos días de entrenamiento con Guerrero y Trauco. Y lo más complicado, no llegarían al vuelo charter de Perú rumbo a Nueva Zelanda.



"Paolo Guerrero y Miguel Trauco deben estar llegando el 2 porque el 1 de noviembre tendrían un partido y después los estarían liberando. Salimos el 5 de noviembre. El viaje es directo, de 14 horas y llegamos el mismo 5", afirmó García Pye el pasado miércoles.



No obstante, el directivo de Flamengo, Rodrigo Caetano, negó esa posibilidad de manera tajante. "Paolo Guerrero es jugador de Flamengo y Flamengo va hacer respetar la norma FIFA. El día que tenga que presentarse lo hará, antes de eso no. A partir del 6 de noviembre estará en Perú, antes de eso no hay ninguna posibilidad", afirmó al programa radial 'Fútbol como cancha'. .



"Acá no hay intenciones. Acá (Flamengo) ayudamos cuando es posible. Ahora no es posible. Flamengo tiene partidos importantes y Paolo Guerrero cobra del Flamengo", sentenció Rodrigo Caetano.

Es decir, Paolo Guerrero y Miguel Trauco serían liberados luego del partido con Gremio por el Brasileirao del domingo 5 de noviembre. Por ende, tal como lo afirmó el dirigente de Flamengo llegarían el 6.



Pero el comando técnico de Ricardo Gareca contaba con la presencia de Guerrero y Trauco para entrenar desde el 2 de noviembre. Además, estaban dentro de la lista de viajeros en el charter rumbo a Nueva Zelanda que parte el mismo 5 (medianoche). ¿Qué pasará ahora?

