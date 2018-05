Pese a que derramó algunas lágrimas de la emoción en televisión tras conocer que Paolo Guerrero quedó habilitado para jugar el Mundial Rusia 2018 , Milagros Leiva festejó a lo grande en su programa de radio la noticia que alegró a todo el Perú.



Acompañada de un un grupo de percusionistas de El Agustino , Milagros Leiva bailó e hizo barra a ritmo de batucada. “Como no te voy a querer, como no te voy a querer, si eres mi Perú querido, mi país bendito que me vio nacer”, coreó la periodista.

“Ojalá nos uniéramos siempre para sacar a nuestro país adelante y no solo en el fútbol. Ojalá los políticos dejaran de pelear para luchar por los que menos tienen. Ojalá y siguiéramos siempre así: una suela fuerza y un solo puño para seguir adelante”, añadió Milagros Leiva .



Después de conocer la decisión del Tribunal Federal de Suiza, Paolo Guerrero se sumó unas horas más tarde a la concentración de la selección peruana en un lujoso hotel de Austria y protagonizó un emotivo reencuentro con sus compañeros de equipo .

