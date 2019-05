Paolo Guerrero: Mozo del Swissotel se contradice y negó que haya servido té contaminado al futbolista

George Román, quien habría servido el té contaminado aPaolo Guerrero en el Swissotel, negó la versión de su compañero Anthony Obando, indicando que la infusión del goleador fue servida en una taza donde sirvieron mate de coca. Román también sostuvo que fue grabado sin su consentimiento.

En un reportaje de Día D, Román contó que se reunió con Obando para conversar sobre varios temas y entre ellos hablaron sobre Paolo Guerrero en el Swissotel.



"Las frases que dije (en el reportaje de 'Domingo al Día' sobre el caso Paolo Guerrero) son frases incompletas", mencionó el trabajador del Swissotel.



Román indicó que sí mencionó: "Agarras un recipiente que está de mate de coca adentro y no lo lavas correctamente y le metes agua caliente... No está limpio". Sin embargo, sostuvo que no era la frase completa.



"Al terminar todo esto pasa por una máquina de vapor y desinfección. Esa es la frase completa", dijo Román sobre el caso Paolo Guerrero.



El trabajador del Swissotel se mostró molesto porque fue grabado con una cámara oculta sin su consentimiento para que hable sobre el caso Paolo Guerrero.



El Ministerio Público informó que abrió 30 días de investigación fiscal en torno a los nuevos testimonios en el caso del futbolista Paolo Guerrero, quien supuestamente habría sido víctima de una ‘contaminación cruzada’ durante su estancia, junto a la selección peruana, en el hotel Swissotel.



