Paolo Guerrero al Mundial: El déficit y adversidad que todavía debe de superar para llegar a Rusia 2018

Todos festejan la habilitación de Paolo Guerrero para jugar el Mundial Rusia 2018 . No obstante, más allá de lo lograr y el sueño cumplido hay factores determinantes que podrían jugar en contra del delantero y que preocupa al comando técnico de la s elección peruana .



Paolo Guerrero está listo para integrarse al plantel de la selección peruana pero ¿En qué condiciones se encuentra en lo deportivo? Sin duda que no está en las mejores, física y futbolísticamente no tiene ritmo de competencia.



Desde el fallo de la FIFA se esperaba, e incluso se preparó, la puesta a punto de Paolo Guerrero de cara al Mundial Rusia 2018 . No obstante, el entrenamiento de manera oficial y profesional con Flamengo interrumpido por la nueva sanción del TAS. Posteriormente no pudo integrarse a los trabajos con al bicolor por estar suspendido. Es un tema a evaluar y trabajar para que llegue de la mejor manera al debut ante Dinamarca este 16 de junio.

Paolo Guerrero fue recibido por sus compañeros de la selección peruana. (Video: Twitter)

Así, el plan inicial de nueve partidos por disputar para ponerse a punto se redujo considerablemente. A esto se suma los viajes y desgaste desde que viajó a Suiza para buscar su absolución. Primero ante la FIFA con el presidente Gianni Infantino, luego con los abogados para plantear el recurso legal ante el Tribunal Suizo.



A Paolo Guerrero solo le quedan dos partidos (180 minutos) para ponerse a punto y dos semanas estar en condiciones y . Los amistosos ante Arabia Saudita (3 junio) y Suecia (9 junio) Incluso no se contempla con seguridad que el atacante sea titular este domingo.



Paolo Guerrero disputó tres partidos con Flamengo antes de la suspensión del TAS. Acumuló 149 minutos de juego en los duelos con Internacional, Ponte Preta y Chapecoense. En los dos primeros ingresó en el segundo y en el último fue titular y anotó un gol.

La relación de partidos de Paolo Guerrero :



Flamengo vs Internacional (Brasileirao) Jugó 31 minutos

Flamengo vs Ponte Preta (Copa de Brasil) Jugó 28 minutos

Chapecoense vs Flamengo (Brasileirao) Jugó 90 minutos

River Plate vs Flamengo (Copa Libertadores) (Suspendido)

Flamengo vs Emelec (Copa Libertadores) (Suspendido)

Flamengo vs Vasco da Gama (Brasileirao) (Suspendido)

Perú vs Escocia (Amistoso) (Suspendido)



Próximos partidos por disputar con la selección peruana

3 de junio

Perú vs Arabia Saudita (Amistoso)

9 de junio

Perú vs Suecia (Amistoso)

