Paolo Guerrero al Mundial: Aquí el fallo del Tribunal Federal Suizo en español, ¡Conoce las razones!

Paolo Guerrero jugará el Mundial Rusia 2018 tras la decisión del Tribunal Federal Suizo, que aceptó en primera instancia la medida cautelar que suspende de manera provisional el castigo de 14 meses impuesto por el TAS .



Paolo Guerrero cumplirá su sueño de jugar el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana . Al final un recurso legal lo habilitó. El Tribunal Federal Suizo le dio la razón de manera provisional.



No obstante, cabe aclarar que el fundamento del fallo del Tribunal Suizo se basa en aspectos relacionados a los derechos fundamentales y el debido proceso en el caso de Paolo Guerrero . Más no está en determinando inocencia o culpabilidad tras las sendas sanciones del TAS y la FIFA, en instancias anteriores.



Los argumentos base fueron que Paolo Guerrero sería perjudicado de manera laboral y personal al no asistir al Mundial, no actuó de forma deliberada en su caso de dopaje según fallos del TAS y la FIFA , y por último señalan que no hay oposición manifiesta para la medida cautelar de parte de la FIFA y AMA .

Aquí el fallo del Tribunal Federal Suizo y su traducción:

Comunicado de prensa del Tribunal Federal



Decisión provisional de 30 de mayo de 2018 (4A_318 / 2018)

Fue concedido el efecto suspensivo de la demanda de Paolo Guerrero



El Presidente de la División Civil del Tribunal Federal aceptó la demanda del futbolista peruano Paolo Guerrero contra el fallo y decisión del Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (Tribunal Arbitral du Sport, TAS) que se suspende el efecto de manera provisional. El TAS aumentó de seis meses a catorce meses debido a una violación a su reglamento. Por el momento, las reglas antidopaje de la FIFA no tienen efecto. Como consecuencia Paolo Guerrero estará presente en la próxima Copa Mundial de la FIFA que tendrá lugar en Rusia del 14 de junio al 15 de julio de 2018.



La Comisión de Apelaciones de la FIFA tuvo contra Paolo Guerrero el 20 de diciembre de 2017 una prohibición de seis meses por violar una regla antidopaje, con deducción del ya provisional en curso desde el 3 de noviembre de 2017. Tanto Paolo Guerrero como la Agencia Mundial Antidopaje se opusieron a la decisión ante el TAS. Mediante sentencia de 14 de mayo 2018, que se comunicó a las partes, el TAS atendió la demanda de AMA parcialmente y aumentó la sanción de seis meses a catorce meses.



Paolo Guerrero apeló esta decisión al Tribunal Federal Suizo y solicitó simultáneamente la concesión provisional del efecto suspensivo (medida cautelar) de su sanción. El presidente del Departamento de Derecho Civil del Tribunal Federal mediante resolución de 30 de mayo de 2018, en Primera Instancia, respondió a esta solicitud: Ejecutar la disposición de suspensión provisional del fallo del TAS.



Paolo Guerrero será elegible para la próxima Copa del Mundo y podrá participar en Rusia 2018 con la selección peruana, cuyo capitán es él. En la concesión provisional de efecto suspensivo sobre la demanda del futbolista peruano tiene se ampara en la ley civil del departamento, y en particular, los diversos inconvenientes a tener en cuenta, ya que el jugador de fútbol de 34 años se sería perjudicado si no asistiera a un evento que será el mayor logro de su carrera futbolística.



Se tiene en cuenta que Paolo Guerrero no actuó deliberadamente o por negligencia grave, como se puede ver en el comunicado de prensa de TAS sobre este caso. Además, la FIFA y la AMA han demostrado un comportamiento que puede inferirse en que no se opusieron categóricamente a la participación del demandante en la Copa Mundial de Fútbol.



Finalmente, la urgencia de la decisión sobre la solicitud del demandante, desde la lista definitiva oficial de 23 jugadores peruanos, que son elegibles para participar en la Copa del Mundo se notificará a la FIFA a más tardar el 4 de junio de 2018.

La resolución de esta demanda tendrá lugar solo después de la entrega de los argumentos de la decisión impugnada por las partes.





Paolo Guerrero al Mundial: Declaraciones del abogado Julio García

