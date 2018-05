Paolo Guerrero sí va al Mundial: "Ya no hay sueños imposibles, porque cuando los peruanos nos unimos, todo es posible"

¡Fiesta Nacional! Finalmente el Tribunal Federal de Suiza ( TSFS ) accedió al recurso presentado por Paolo Guerrero y le permitió jugar en el Mundial Rusia 2018 como el capitán de la selección peruana.



El TSFS publicó este jueves, en francés y alemán, la resolución que habilita a Paolo Guerrero para jugar en el Mundial Rusia 2018 y los más fieles hinchas de la selección peruana explotaron en alegría.



Por su parte, Paolo Guerrero también se pronunció tras la resolución del Tribunal Federal Suizo y aseguró que con esta se hace justicia 'al menos parcialmente'. Y es que tras el Mundial, tendrá que cumplir la sanción impuesta por el Tribunal.

"El Tribunal Federal Suizo ha dejado en suspenso la injusta sanción impuesta en mi contra y en consecuencia me ha habilitado para integrarme a mi Selección y participar en el Mundial de Rusia, como su capitán. Esta decisión, hace justicia, al menos parcialmente y compromete mi agradecimiento al Tribunal Suizo" , expresó Paolo Guerrero por medio de sus redes sociales.

Asimismo, Paolo Guerrero agradeció a Dios, su familia, amigos, hinchas y autoridades deportivas por haber hecho posible su sueño de participar en el Mundial Rusia 2018.

Paolo Guerrero sí va al Mundial. Video: Primera Edición

"Mi gratitud eterna a mi país, a los millones de compatriotas que se han unido a mi, de miles de maneras diferentes, con un común denominador: el cariño desbordado. Yo los invito a seguir unidos y a entender que más allá de cualquier diferente opinión, los peruanos unidos podemos lograr cualquier cosa que parezca imposible", agradeció Paolo Guerrero.

Finalmente, Paolo Guerrero aseguró que seguirá batallando para lograr una sentencia justa en su polémico caso de dopaje en el TSFS , no sin antes, prometer dar su mejor desempeño en el Mundial Rusia 2018.

"Mi batalla sigue y de ello seguirán a cargo mis abogados, a quienes también agradezco. Yo me uno a mi Selección y junto a mis compañeros, me comprometo a dar el mayor de mis esfuerzos para darle nuevas y mayores alegrías a mi país. Ya no hay límites. Ya no hay sueños imposibles, por que está demostrado que cuando los peruanos nos unimos, todo es posible", finalizó Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero sobre su participación en el Mundial Paolo Guerrero sobre su participación en el Mundial

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.