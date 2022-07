Paolo Guerrero ingresó en semanas claves para definir su futuro en lo que resta del 2022. Este lunes se abre el libro de pases en Brasil y según el portal ‘Torcedores.com’ empezaría el ‘Mercado de invierno’ negociando Fortaleza, equipo que después de quedar eliminado de la Copa Libertadores busca un delantero de jerarquía para competir en el Brasileirao y la Copa de Brasil.

El portal brasileño asegura que el ex Corinthians, Flamengo e Internacional, fue ofrecido a Fortaleza la semana pasada y su carpeta esta vez no ha sido rechazada como sucedió a inicios de año. El entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda no terminó contento con el rendimiento de su ofensiva en la Copa Libertadores y la opción de reforzarse con goleador de 38 años aparece como una opción que porte jerarquía a su plantel.

El argentino de 47 años ya ha sostenido una conversación con el ‘Depredador’ y espera que pueda aceptar y volver a formar dupla con a Thiago Galhardo, su compañero en Internacional de Porto Alegre (2020), quien ha sido contratado recientemente por el cuadro del norte de Brasil.

Portal de Brasil se ocupa de nuevo opción para Paolo Guerrero (Foto: Torcedores.com)

Paolo Guerrero reemplazaría a Renato Kayzer en Fortaleza

Paolo Guerrero es la opción para reemplazar el puesto de nueve que deja la partida de Renato Kayzer, quien fue cedido al Daejon Citizen, de Corea del Sur, y ha disminuido el poder ofensivo del quipo del estado de Ceará. Su reemplazante natural en el equipo, Silvio Romero, no ha dejado satisfecho al DT argentino y podría también ser transferido en este mercado de pases.

El presidente Marcelo Paz, ha confirmado que desde este lunes también buscarán reforzar otras posiciones, como la de lateral derecho tras la partida de Yago Pikachu a Japón. Además de Thiago Galhardo, se ha fichado a Emanuel Brítez, ex lateral izquierdo (Unión Santa Fe), Fabricio Baiano, volante de Rizespor (Turquía), y Rómulo Otero, mediocampista de Cruz Azul (México).

Fortaleza propondría cláusula de productividad

El medio brasileño asegura que para Fortaleza, como para cualquier otro quipo del Brasilerao, Paolo Guerrero es un ‘Fichaje de alto riesgo’ por el historial de lesiones graves tiene un historial reciente .

El cuadro de Ceará no pondría tanta atención a la prueba médica, como a las condiciones de su contrato donde tendría que aceptar una ‘cláusula de productividad ’, pese a que uno de sus representantes, el empresario José Chacón, ha garantizado que el goleador está en condiciones de volver en gran nivel.

Torcedores.com asegura que saber Paolo Guerrero ya tuvo un primer diálogo por teléfono con Juan Pablo Vojvoda, quien valorará su situación y pese a que la directiva ha negado el contacto con el peruano, la calidad del delantero fue elogiada en una reciente reunión con el entrenador. Por tanto, estaoperación está analizando internamente.

Paolo Guerrero no aceptó propuesta para volver a Alianza

Paolo Guerrero cumplió 9 meses sin jugar

El ‘Depredador’, sin club desde que abandonó Inter de Porto Alegre, en octubre de 2021, ha sido ofrecido a varios clubes brasileños. Recientemente, su nombre ha sido vinculado a un posible traspaso al Fluminense, pero después el presidente Mário Bittencourt y el director ejecutivo Paulo Angioni descartaron el fichaje del peruano, debido al largo período de inactividad. Desde entonces, el delantero tiene la esperanza de volver al fútbol brasileño.

A pesar de tener una propuesta en manos de Alianza Lima, su club favorito, Paolo Guerrero cree que está en condiciones de jugar una o dos temporadas más en el exterior tras someterse a una artroscopia de la rodilla derecha en junio de 2021.