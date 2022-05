La imagen de Paolo Guerrero entrenando con el resto de sus compañeros en la selección peruana tendrá que esperar. El ‘Depredador’ no estuvo en el primer día de trabajo de la ‘Blanquirrioja’ y las explicaciones de un lado y del otro dejaron más dudas que certezas.

La prensa pudo constatar la ausencia del capitán de la ‘Blanquirrioja’, quien no fue incluido en la lista de convocados para este lunes a las 9 de la mañana en la Videna y no se dieron razones sobre su paradero, debido a que el goleador se encuentra en calidad de jugador libre y no está en la obligación se entrenar con el resto de jugadores convocados.

Trome buscó información sobre el cronograma de trabajos en la Videna y se conoció que el delantero había sido programado para un horario vespertino, sin embargo, no de especificó si fue por una decisión del deportista, quien todavía espera un llamado de último momento de parte del ‘Tigre’ antes de viajar este sábado, pero su ausencia este lunes no deja un buen precedente.

Selección peruana entrenó con solo 5 jugadores y sin Paolo Guerrero en la Videna (Foto: @SeleccionPeru)

Ricardo Gareca entrenó con solo 5 jugadores

Por su parte, Ricardo Gareca trabajó con cinco jugadores en el primer día labores en el predio de la FPF pensando el duelo amistoso ante Nueva Zelanda en Barcelona (5 de junio) y el repechaje para Qatar 2022 este 13 de junio en Doha.

TROMe - Paolo Guerrero rompe su silencio tras no ser convocado (Canal N)

José Carvallo, Aldo Corzo y Alex Valera, jugadores de Universitario de Deportes se sumaron a los extranjeros Raziel García y Miguel Araujo, quien trabaja desde la semana anterior. Todos pasaron por nuevas pruebas biométricas para después hacer trabajos de campo. Este jueves se espera contar con los jugadores de Sporting Cristal y de Club Alianza Lima y tener un par de entrenamientos antes de viajar a Barcelona.

El sábado 28 de mayo, por la noche, la selección peruana tiene programado un vuelo charter rumbo a Barcelona, en un moderno avión con 36 asientos camas de 180° para el correcto descanso de los jugadores. El horario también está programado para que los jugadores no sufran el efecto ‘Jet Lag’ clásico de los viajes intercontinentales.

Selección peruana: de Barcelona a Qatar

En Barcelona, se integrará el resto del grupo para trabajar el duelo amistoso programado para el 5 de junio ante Nueva Zelanda (10:30 a. m. de Perú), en el RCDE Stadium de Barcelona. La ‘Blanquirroja’ permanecerá en la ciudad condal hasta el viernes 10 de junio, día en que la plantilla partirá rumbo a Doha para afrontar el duelo más esperado en el Ahmad Bin Ali.