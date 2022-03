Paolo Guerrero vive un final accidentado en su carrera, las lesiones le han impedido continuar a buen nivel con Internacional de Brasil y su rodilla lo tiene encendiendo velitas para llegar al final de las Eliminatorias o alcanzar el repechaje para alcanzar el último boleto a Qatar 2022, sin embargo, el ‘Depredador’ desconoce que el destino le negaría la posibilidad de su segunda Copa del Mundo.

Las malas noticias para el goleador histórico de la selección peruana las dio el acertado vidente Mossul, quien en el programa ‘El Deportivo en otra cancha”, de ATV, hizo una sesión de podomancia a los jugadores de la ‘Blanquirroja’ y aprovechó para vaticinar que el idolatrado capitán del combinado nacional no llegaría a Qatar para sorpresa del conductor, ‘Paco’ Bazán.

“Lapadula tiene energía positiva en su carrera, pero debe tener cuidado, pues este año, a mediados de noviembre, se le van presentar ciertos obstáculos con el tema de su salud, pero va a ser algo muy ligero. No va a ser algo grave como lo que he visto que le va a pasar a Paolo Guerrero, lo he pronosticado desde el año pasado y no lo veo en el Mundial. Es la verdad, no puedo mentir”, contó el astrólogo y vaticinador.

Vidente Mossul predijo que Paolo Guerrero no participaría de Qatar 2022 (Video: ATV)

“Perú sí irá al Mundial, digan lo que digan”

Mossul también reconoció que Lionel Messi tendría problemas en junio de este año, pero que no tendría problemas para jugar el Mundial con la albiceleste. “No veo que le pase algo grave a Messi, pero a lo de Paolo Guerrero... Eso sí me preocupa. Vuelvo a mencionar eso, porque no lo veo en el Mundial”, agregó el tarotista ante el lamento de todo el país.

Esta noticia alarmó a Francisco Bazán y consultó sobre las posibilidades de Perú para participar de su segunda Copa del Mundo. “A Perú sí lo veo en el Mundial y lo voy a seguir diciendo, así digan lo que digan. Así como dije: gol de Gianluca Lapadula con pase de André Carrillo y también sobre el último empate, igual digo vamos a ir al Mundial”, recalcó.

Mossul reitera que Paolo no llegaría a Qatar 2022 (Video: ATV)

Mossul revela detalle de Jefferson Farfán: “Tiene feo carácter”

El especialista en artes ocultas también se animó a leer el presente y futuro de otro referente de la selección peruana como Jefferson Farfán. “Él tiene una vida de rico y la pasa muy rico, él es una persona a quien no le va a ir muy bien en la parte del amor. Él siempre va a buscar su estabilidad económica, pero a veces cuando se enamora pierde”, reveló.

Jefferson Farfán tambien fue analizado por Mossul (Foto: Liga 1)

Asimismo, destacó un detalle poco conocido de su personalidad. “El dedo pequeño, el meñique casi ni se le nota. ¿Qué representa eso? Que es una persona que tiene feo carácter, cuando se molesta explota y lastima con las palabras, con las acciones”, señaló.