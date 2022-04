El llamado de Ricardo Gareca a Paolo Guerrero no ha encontrado la respuesta que el entrenador estaba esperando de parte del ‘Depredador’, quien no ha pisado la VIDENA desde que el estratega regresó de Buenos Aires. Ante esta situación el ‘Tigre’ ha enviado una directiva que ha dejado ‘sorprendido’ al excapitán de la selección peruana de cara al Repechaje Qatar 2022.

Fuentes en la Videna han confirmado que Paolo Guerrero no ha aparecido en el predio de la FPF esta semana y, según su círculo más próximo, el diálogo se estaría dando, pero con los asistentes Néstor Bonillo y Sergio Santín, quienes evaluan la recuperación del goleador.

El ‘Depredador’ ha mostrado una mejora en el estado de su rodilla derecha, pero Ricardo Gareca ha sido firme en pedir a sus asistentes que el hijo de Doña Peta, muestre ‘ Ritmo competitivo ’ ya sea con duelos amistosos junto la Sub 20 en la Videna o con un nuevo equipo. Este sería único requisito para formar parte de la lista de los convocados al viaje a Barcelona-Qatar, que se dará aconocer este viernes 20 de mayo.

Paolo Guerrero se recupera de una lesión a la rodilla.

Jefferson Farfán ‘se puso las pilas’

Este mismo discurso es el que ha recibido Jefferson Farfán de parte del seleccionador y ante este requerimiento la ‘Foquita’ habría puesto todo su empeño y proyecta, junto al departamento de fisioterapia de Alianza Lima, regresar a jugar el 14 de mayo cuando el cuadro victoriano reciba a Universidad César Vallejo en Matute.

Paolo Guerrero no juega hace seis meses

Paolo Guerrero se quedó sin equipo el 26 de octubre del 2021, luego que anunciara la resolución de su contrato con Inter de Porto Alegre, debido su lesión en la rodilla derecha y ya se han cumplido seis meses en los que el ‘Depredador’ no ha podido encontrar nuevo club debido a que no ha logrado recuperar totalmente su articulación.

El ‘Nueve’ jugó su último partido del 6 de noviembre cuando Perú logró derrotar 2-0 a la selección de Chile por las Eliminatorias Qatar 2022. Esa noche el goleador anunció que no estaba en condiciones para competir al ciento por ciento. “ ¿Para volver a mi nivel? Tengo que resolver el tema de mi rodilla, parece que no me quiere dejar jugar. Es importante estar jugando. Me deja un poco triste no jugar en mi club ”, dijo el ‘nueve’ en conferencia de prensa.

“Paolo Guerrero dedica todo su tiempo a recuperarse”

Sergio Santín asistente de Ricardo Gareca se encargó de dar a conocer la actualidad de Paolo Guerrero a poco más de un mes para el decisivo duelo. “ Dependerá de su recuperación, como te digo, viene él con su trabajo y su tarea es un profesional que dedica todo su tiempo a justamente a solucionar lo que se le va presentando, esperemos que vaya evolucionando bien ”, comentó.

El profesional uruguayo señaló que no hay preocupación por quienes están en actividad. “ Todos van a llegar en las mejores condiciones eso es lo que queremos y lo que quieren los jugadores, no hay una preocupación. Hacemos un seguimiento diario a todos, estamos al tanto de todo lo que sucede ellos jugadores y hasta ahora no hay preocupación ”, sostuvo el ‘Bocha’.

“Va todo muy bien, estamos en la organización de todo lo que viene para adelante. Hay cosas que van saliendo día a día, que se tiene que ir solucionando, pero de parte de la FPF y de parte nuestra todos estamos en ese trabajo como lo de amistoso que me parece interesante y bueno y que lo utilizaremos para el partido del 13 de junio”, finalizó.