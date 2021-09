Paolo Guerrero está a solo tres meses de cumplir su contrato con Inter de Porto Alegre y las posibilidades de una renovación están casi descartadas, así lo dejó entrever Paulo Bracks, ejecutivo del cuadro ‘colorado’, quien este miércoles también descartó cualquier acercamiento con el experimentado Dani Alves.

Paulo Bracks brindó una extensa entrevista en Radio Grenal donde habló sobre diversos temas relacionados al club y uno de ellos fue la renovación de Paolo Guerrero y dejó marcado que el tema económico haría inviable la operación “Es difícil bajar los salarios en Brasil hoy, hoy hay una legislación muy estricta al respecto”, señaló el director ejecutivo del club.

Inter de Porto Alegre ha propuesto al jugador un sinceramiento de sueldo para renovar por dos temporadas más, una situación que el jugador y su representante no han considerado y el fin del vínculo estaría pactado en la tercera semana de diciembre, una situación que genera expectativa en otros clubes grande del Brasileirao.

Paolo Guerrero cumplió el sueño de un hincha del Inter de Porto Alegre que padece de un tumor. El capitán de la selección peruana tuvo un encuentro esperado con el fanático brasilero y compartieron un emocionante momento. (Fuente: América TV)

Inter también ‘baja dedo’ a Dani Alves

Sao Paulo y Atlético Mineiro han sido los clubes que han estado detrás de la desvinculación del ‘Depredador’ del cuadro colorado que está buscando reducir cada vez más el costo de su plantilla, una política que ha hecho descartar ofrecimiento que le hicieron al club por Dani Alves, quien dejó Sao Paulo por incumplimiento de su elevado salario.

“Es imposible, cero, no tenemos propuesta para el atleta, no usará la camiseta de Internacional. No hemos pujado sobre la mesa, no hay posibilidad, no habrá negociación”, comentó el nuevo ejecutivo en el club de Porto Alegre.