La paciencia para Paolo Guerrero en el Brasileirao se terminó y este no solo es un reclamo de los hinchas de Avaí FC que llevan más de 50 días sin ver un solo gol del ‘Depredador’. Ahora ha sido el turno de la prensa deportiva y de dos periodistas brasileños, ente ellos Andrew Souza, quien aconsejó al exgoleador de Corinthians y de Flamengo, que acepte la propuesta de Alianza Lima, ante su no renovación en el ‘León de la Isla’.

“ Lo que percibo es que cuando no juega Paolo Guerrero , los hinchas están más satisfechos. No están muy felices con Guerrero ”, reconoció el hombre de prensa al programa Magaly TV La Firme.

El cronista fue más allá y recomendó al ‘Depredador’ apuntar al regreso a Perú o dar un salto al fútbol norteamericano. “ Siento que, tal vez, Guerrero deba regresar a Perú, jugar en Alianza Lima o en un equipo local, siento que esa puede ser una alternativa. También jugar en la MLS de Estados Unidos ”, comentó Souza.

Periodistas aseguran que que Paolo Guerrero dejará Avaí FC (Video: ATV)

Otro periodista brasileño que reveló el mal momento de Paolo Guerrero en su último regreso al Brasileirao fue Saimon Bianchini . “ Paolo no está jugando con mucha frecuencia acá, entonces no consigue una continuidad de mucho fútbol, de partidos. De lo que se habla es que no va a seguir en Avaí ”, reveló el reportero destacado para seguir al Avaí FC.

Para el hombre de prensa el jugador anunciaría su alejamiento antes que finalice la temporada. “ Hablaron que es posible que se ausente de las canchas a final de año ”, reiteró.

Paolo Guerrero perdió titularidad en su equipo (Foto: @avaifc)

Paco Bazán defiende a Guerrero: “En Perú, con una pierna es goleador”

Finalizado los comentarios de los cronistas del país de la samba, Francisco Bazán, defendió al peruano ante un posible regreso a La Victoria. “ Lo quieren manda de regreso a Alianza Lima . Escúchenme hombres de poca fe, Paolo Guerrero , en la liga peruana, con las manos amarrada, con los ojos vendados, como Van Dame , jugando a la ‘gallinita ciega’ y en una pierna, es goleador del torneo . Paolo está entero, está ganando fútbol, no jugaba hace diez meses, qué quieren ”, explicó el exjugador y conductor de ‘El Deportivo’.

“Denle tiempo, Paolo tiene un corazón grandazo. A mí me da rabia cuando quieren contar el cuento del ‘chocolate’. En 96 partidos que dirigió Ricardo Gareca saben cuántas veces Perú marcó 4 goles, solo dos. Cómo jugó Perú: Yotún lanzaba y Paolo se peleaba contra el mundo, solo, y así nos llevó al mundial. Con Paolo en Alianza ya hacen un punto en la Libertadores ”, finalizó.