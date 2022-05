Los mensajes de Paolo Guerrero no dejan de llegar desde los Estados Unidos. Tras una última entrevista donde revela que estaría apto para ser convocado este viernes por Ricardo Gareca, el ‘Depredador’ ha compartido parte de su arduo entrenamiento en Phoenix, Arizona, donde se encuentra hace un mes recuperando su rodilla izquierda y luciendo un renovado look.

Paolo Guerrero se encuentra en e centro de alto rendimiento EXOS donde fue llevado por el argentino Rodrigo Alaya, quien fue su ‘Entrenador en Terapia Funcional’, en Lima, desde enero 2022. El profesional lo llevó hasta la sede principal de la franquicia, en Phoenix, hasta donde también llegan otros deportistas de alto rendimiento, atletas olímpicos para recuperar su mejor forma física y volver a competencia en su mejor nivel.

“ Excelente semana ”, escribió en una de sus historias el goleador de la selección peruana en uno de los campos en Phoenix, donde la temperatura esta emana alcanzará los 38°C (grados centígrados). “ Work, work, work ” y “ Acelera ” fueron otros de los mensajes que el delantero compartió en su cuenta de Instagram, donde también mostró su nuevo look de trenzas como tuvo en sus primeros años en Bayern Múnich.

Paolo Guerrero entrena en los campos de EXOS en Phoenix (Foto: @guerrero9)

El ‘Depredador’ viajó a los Estados Unidos para recuperar su articulación en ‘The Steadman Clinic’, donde recibió un tratamiento y luego complementó su rehabilitación en el programa EXOS, donde ya llevaría dos meses con la finalidad de encontrar su recuperación definitiva y encontrar equipo en el próximo mercado internacional que se apertura en junio 2022.

Paolo Guerrero comparte su entrenamiento en Estados Unidos (Video: @guerrero9)

¿Paolo Guerrero por qué entrena en Phoenix?

Paolo Guerrero se ha puto en manos del Sistema de Entrenamiento EXOS, que se ha convertido en uno de los más prestigiosos a nivel mundial, pues usa una metodología integran que aplican la selección de Alemania y los Estados Unidos. También Los Angeles Galaxy (MLS), Everton (Premier League), algunos equipos de la NBA y es el nuevo socio del cuerpo de ‘Operaciones Especiales’ de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Paolo Guerrero mete presión a Ricardo Gareca: “juego hasta cojo”

El artillero de la ‘Blanquirroja’ sorprendió el pasado jueves con una entrevista para FIFA Plus, donde afirmó que no se descarta del repechaje a Qatar 2022. “ ¿Qué si llego al 13 de junio? Yo por mi selección mato. Yo por Perú juego hasta cojo. Estoy a disposición . Tengo que ser sincero conmigo: lo que más quiero es estar 100% bien y poder jugar sin ningún problema. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones… ¿por qué no? ”, dijo el ‘Depredador’ a una semana de la convocatoria de Ricardo Gareca.