Paolo Guerrero: Nuevo abogado confía en que juegue Mundial de Rusia 2018 [VIDEO y FOTOS]

Paolo Guerrero tiene nuevo abogado, se llama Julio García Torres y su misión es conseguir que el capitán de la selección peruana pueda regresar a la lista de Ricardo Gareca y sea considerado para jugar el Mundial de Rusia 2018.



El abogado de Paolo Guerrero, quien fuera asesor legal de Sergio Markarián y del ex presidente de la FPF, Manuel Burga, basa hoy su defensa en que el capitán de la selección peruana solo recibió la notificación de Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), mas no los sustentos de dicha sanción.



“No conocemos el criterio (para aumentar la sanción). Eso es justamente lo que nos lleva a pensar que podemos reclamar en el ámbito de la justicia suiza. No tenemos los sustentos, solo la notificación. Vamos a presentar una medida cautelar que permita suspender el castigo”, dijo García Torres.



Nuevo abogado de Paolo Guerrero confía en que capitán juegue mundial de Rusia 2018

Para el abogado de Paolo Guerrero que su patrocinado pueda ser considerado en el mundial de Rusia 2018 no es algo imposible. "Es muy difícil, pero esperanza hay” dijo el jurista y además agradeció el apoyo que el Gobierno le está otorgando al goleador de la selección peruana.



Asimismo, liberó a Paolo Guerrero de un supuesto error al apelar ante el TAS el castigo de la FIFA. “El hecho de que Paolo apelara no es determinante en lo absoluto para que la sanción aumentara (…) quería ir hasta las últimas consecuencias para demostrar su inocencia (…) había una altísima posibilidad que la WADA apelara”, remarcó.