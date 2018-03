Paolo Guerrero volvió a entrenar con Flamengo y retomó sus actividades en Brasil. Esta vez decidió retocar su look en compañía de sus compañeros del club.



Paolo Guerrero publicó una foto en la que aparece al lado de Marcos Pará, el lateral de Flamengo tras su cambio de look por parte del barbero Everson Conceicao, Perninha.



Esta semana Paolo Guerrero volvió a entrenar con Flamengo con autorización de la FIFA mientras cumple con la suspención de seis meses que lo alejó de su club y la selección peruana desde noviembre del 2017.



No obstante, el pasado miércoles recibió una mala noticia. La Agencia Mundial Antidopaje decidió apelar al TAS por una mayor sanción más drástica para Paolo Guerrero (hasta dos años)

Paolo Guerrero y su nuevo cambio de look tras su regreso a Flamengo ¡Refashion! FOTOS Paolo Guerrero y su nuevo cambio de look tras su regreso a Flamengo ¡Refashion! FOTOS

La audiencia del caso de Paolo Guerrero se llevará a cabo a fines de abril, según dio a conocer su defensa legal. La sanción del atacante finaliza el 3 de mayo.

