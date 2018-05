Paolo Guerrero: Óscar Ruggeri lo defendió y dio con palo al presidente de la FIFA en Fox Sports [VIDEO]

El apoyo a Poalo Guerrero cruzó fronteras. Ese es el caso de Argentina, donde Óscar Ruggeri , campeón con la 'albiceleste' del Mundial México 86 y panelista del programa, habló del peruano y hasta arremetió contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA.



"Infantino, te voy diciendo, empieza a meterte las pilas. Lo hicieron jugar y después se lo sacaron al flaco, el '9'. Infantino no te hagas como los demás te pido por favor, que vienes, sonríes y das la mano... no te hagas como los demás", lanzó Óscar Ruggeri .



"Lo jugadores que están dando vueltas con él se tienen que meter las pilas, tienen que ver este caso y sentarse con él y decir si 'a este lo habilitaron, cómo le cae un año y medio más'", añadió indignado el ex futbolista.

Video: Ruggeri habla de Paolo y la FIFA

Sin duda, Paolo Guerrero se ha convertido en un tema de conversación en varias partes del mundo, pues consideran que fue injusto la ampliación de su castigo luego de cumplir 6 meses inactivo del fútbol profesional.