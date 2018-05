Paolo Guerrero se negó a pacto secreto ofrecido por WADA en pasillos del TAS: Heroico gesto de inocencia

El caso de Paolo Guerrero en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sigue dando que hablar tras la Audiencia en Suiza. El abogado del atacante, Jorge Balbi, reveló la propuesta de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). La respuesta del Depredador es digna de admiración.



Jorge Balbi , que estuvo presente en la Audiencia del TAS en Luisiana, Suiza, confirmó los rumores sobre una conversación entre la WADA y la defensa legal de Paolo Guerrero. Juan de Dios Crespo, también abogado del Depredador, fue contactado y Balbi el interlocutor con Guerrero, según detalló.

Los rumores señalaban que la WADA le habría ofrecido jugar en Rusia 2018 con "tranquilidad" y que el fallo se resuelva luego del Mundial. Se presume que a cambio de una sanción mayor (un año). No obstante, este punto especifico, no fue confirmado por la defensa del jugador.



"Es una verdad a medias. En algún paraje, como suele suceder en estas situaciones, hubo una conversación extraoficial en los pasillos del tribunal, un representante de la WADA se acercó a Juan de Dios Crespo (abogado de Paolo Guerrero) a decirle qué opinaba si este tema lo vemos después para tranquilidad del jugador", afirmó Jorge Balbi sobre el intento de acuerdo entre la WADA y Paolo Guerrero previo a la audiencia en el TAS.

"Yo tuve a mi cargo transmitirle a Paolo Guerrero esta posición y me dijo: 'No, tío. Yo quiero que esto salga antes del Mundial. Me siento limpio y orgulloso de los que he hecho. (La conversación) Sí existió'", apuntó Jorge Balbi sobre el particular.

Aquí el audio de la entrevista del abogado Jorge Balbi con RPP:

En otra parte, Jorge Balbi reconoció que le resultó "muy sorprendente" que los abogados de la FIFA pidieran un año de sanción, el mismo castigo impuesto inicialmente por el organismo antes de que su comité de apelaciones lo rebajara a seis meses.



Jorge Balbi explicó que la FIFA pidió elevar la sanción puesta por su comité de apelaciones en lugar de defender ese fallo, un planteamiento similar al de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), mientras que el jugador solicitó la total absolución de la sanción.



"Supuestamente, los abogados españoles que tenían que defender la posición de su entidad (FIFA) fueron descoordinados, o muy bien coordinados con la AMA porque fueron a plantear que había una culpa y que la sanción debía ser de un año", sugirió Jorge Balbi. "Es increíble porque deberían haber salido a defender el fallo de su autoridad", agregó.



La FIFA y la AMA sustentaron que el código del organismo internacional antidopaje marca una sanción mínima de un año para este caso, incluidos los atenuantes, por lo que los seis meses de sanción, que terminaban precisamente este jueves, estarían por debajo del reglamento.

El audio de las declaraciones de Jorge Balbi sobre el caso Paolo Guerrero (Crédito Audio: RPP | Futbol como cancha)

"Eso pone en una posición bastante compleja al tribunal", apuntó Balbi, ya que a su criterio el TAS solo puede absolver a Paolo Guerrero o darle un año de sanción, "salvo que desarrolle la teoría que ha realizado el comité de apelaciones de la FIFA".



Según Jorge Balbi, el fallo rebajaba la sanción del delantero a seis meses al considerar la singularidad del caso ante una contaminación accidental y en cantidades muy bajas, además de contemplar la prolongada carrera sin antecedentes del jugador de 34 años.



El asesor legal de Paolo Guerrero comentó que durante la audiencia quedó demostrado científicamente que la benzoilecgonina encontrada en el organismo procedía de una infusión de anís contaminada con restos de mate de coca y no por el consumo de cocaína.

