Paolo Guerrero: Padre de Claudio Pizarro le respondió a Doña Peta tras ser mencionado en entrevista [VIDEO]

Tras el fallo del TAS que dejó sin Mundial a Paolo Guerrero , su madre, Doña Peta, lanzó duros comentarios contra Claudio Pizarro y su padre en entrevista para "RPP Noticias", argumentando que estaban en contra de su hijo.



Por ello, en el programa "La Ley de la Calle", se comunicaron con el señor Claudio Pizarro Dávila para escuchar su defensa. ¿Qué dijo?



"No tengo nada que decir sobre eso. Está dolida la señora nada más. No tengo más que decir. No voy a hablar nada", respondió Claudio Pizarro Dávila.

Video: Papá de Claudio Pizarro le responde a Doña Peta

Este martes en el aeropuerto, Paolo Guerrero también se refirió a las declaraciones de su madre. "Mi mamá es sobreprotectora y siempre me va a defender. Están pasando cosas raras, por eso estoy acá", dijo el delantero de Flamengo.



Por otro lado, Claudio Pizarro publicó en su cuenta de Instagram un enigmático mensaje que fue muy comentada por sus seguidores.