Paolo Guerrero: "Papi, papi, voy a jugar el Mundial", le dijo el capitán a su padre de madrugada [VIDEO]

Todos los peruanos están felices por la habilitación de Paolo Guerrero , quien podrá jugar el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana. Uno de los más emocionados es su padre, José Guerrero. ¡Emotivo!



En entrevista para "ATV Noticias", José Guerrero reveló lo que conversó con su hijo. "Papi, papi voy a jugar el Mundial. Me han autorizado para que juegue", le dijo el capitán a las 2 de la madrugada.



"Me siento feliz contento, muy feliz, porque lo que le pedí ha Dios me ha conseguido, el milagro para que Paolo pueda jugar el Mundial", añadió más tarde en "Canal N".



Video: Padre de Paolo Guerrero

"Tendría que juntarme primeo con mis hijas para celebrar este milagro que nos ha hecho Dios, luego con el resto de mi familia", cerró José Guerrero.