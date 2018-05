Paolo Guerrero: Papá de goleador alzó su voz de protesta con esta carta [VIDEO y FOTOS]

Se cansó de guardar silencio. El papá de Paolo Guerrero , después de un tiempo prudencial, salió al frente para hacer la defensa del goleador de la selección peruana argumentando su inocencia sobre un hipotético consumo de sustancias prohibidas, luego del último revés sufrido ante el presidente de la FIFA .



Para don José es una lástima que su hijo, Paolo Guerrero , tenga que luchar por jugar el mundial, cuando hay certeza de su inocencia. "WADA reconoce que no es drogadicto, que no tomó un anís para rendir más. Tenía la autorización de la nutricionista, etc. Sin embargo, se ensañó con una sentencia desproporcionada y arbitraria. En fin, muchas cosas más”, escribió el papá del capitán de la selección peruana .



El progenitor de Paolo Guerrero también lamentó que el presidente de la FIFA , Gianni Infantino, no haya tenido en cuenta la impecable trayectoria del capitán de la selección peruana. “La FIFA ha respetado a la WADA. Qué golpe tan fuerte para el país. Todo ha sido protocolar. No contemplaron sus antecedentes, que no es consumidor de droga social, que no consume cocaína, ni fuma cigarrillos”, agregó.



Finalmente, José Guerrero, se mostró resignado al terrible desenlace que afrontará Paolo Guerrero fuer del mundial y desde su lugar deseó éxito Ricardo Gareca y pidió a los jugadores de la selección peruana a que “dejen bien en alto el nombre del Perú”.