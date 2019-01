Paolo Guerrero: Con este peculiar baile celebró sus 35 años y dedicó canción a Thaísa |VIDEO |FOTOS 

Paolo Guerrero celebró a todo lo grande sus 35 años en una noche de amigos, música, mucho baile y sin la presencia de Thaísa Leal. El delantero de Inter de Porto Alegre organizó una gran fiesta para recibir el 2019 y también su cumpleaños.

Paolo Guerrero sorprendió a todos sus allegados pues no estuvo al lado de Thaísa Leal y pese a que pidió que no se graben nada de su celebración se filtraron algunas imágenes en el que los asistentes le cantaron su Happy Birthday y como bailó al ritmo de una orquesta salsera.

Paolo Guerrero sorprendió por la soltura de sus movimientos y no amagó cuando fue requerido a demostrar antes sus invitados su flexibilidad para bailar salsa y el entusiuasmo con el que seguía el coro del tema del la orquesta 'Combinación de la Habana'. "Ni a la buena... ni a la mala yo no me voy a casar..." y muchos de sus invitados pensaban que era un mensaje que para la brasileña Thaisa Leal.

Paolo Guerrero recibió el martes el saludo de su equipo, el Inter de Porto Alegre, así como de la selección peruana y de sus ex equipos: Corinthians de Brasil y Hamburgo de Alemania.