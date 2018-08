Paolo Guerrero pediría ayuda al presidente Martín Vizcarra para anular su sanción 

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Paolo Guerrero no la quiere perder por nada del mundo. No está dispuesto a resignarse con un castigo que le impediría jugar hasta abril del 2019. Luego que el Tribunal Federal Suizo revocara la medida cautelar que le dio la posibilidad de jugar el Mundial, el delantero prepara un nuevo plan para acabar con su infierno.



Según el medio brasileño ‘Esportes GaúchaZH’, Paolo Guerrero buscaría la ayuda del presidente de la República, Martín Vizcarra.



Su intención es que el ‘Swissotel’ -donde concentra la selección- asuma la responsabilidad que fue en sus instalaciones donde se contaminó con un té antes del choque con Argentina por las Eliminatorias a Rusia 2018.



Con sus abogados, Paolo Guerrero viajaría a Suiza y recurriría a la justicia ordinaria para pedir una reducción de su sanción. No sería la primera vez que solicite un apoyo similar, pues hace unos meses se reunió con el mandatario en Palacio de Gobierno para lograr que el Tribunal Federal Suizo lo habilite a jugar la Copa del Mundo.