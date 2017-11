Paolo Guerrero se perderá tres torneos y estos partidos: Sudamericana, Brasileirao y Eliminatorias

Paolo Guerrero fue suspendido 30 días de manera provisoria por la FIFA tras el control antidoping del partido con Argentina por Eliminatorias: muestra analítica adversa y no puede participar de ningún torneo oficial.



Tomando en cuenta la fecha del anuncio de la Federación Peruana de Fútbol -3 de noviembre- y el tiempo del proceso de investigación y defensa preliminar, ante el Comité de Disciplina de la FIFA, Paolo Guerrero quedó fuera de tres torneos y 8 partidos oficiales.



Es decir, este año no volverá a jugar. Se pierde el tramo final del Brasileirao, las semifinales de la Copa Sudamericana y las Eliminatorias Rusia 2018 en su fase de repechaje ante Nueva Zelanda.



Durante los 30 días de suspensión, Paolo Guerrero deberá sustentar su defensa para evitar una sanción drástica. Por lo pronto, tiene una semana para responder a la FIFA de manera oficial. Luego, se deberá de programar la fecha de la contraprueba (muestra b), que ya fue solicitada por sus abogados. Al final de este proceso el Comité de Disciplina debe de emitir un fallo, que es susceptible a una apelación.

Doña Peta agradece apoyo de hinchas

Partidos que Paolo Guerrero estará fuera por suspensión:



05/11/17 Gremio vs. Flamengo (Brasileirao)

08/11/17 Flamengo vs. Cruzeiro (Brasileirao)*

12/11/17 Palmeiras vs.Flamengo (Brasileirao)*

10/11/17 Nueva Zelanda vs. Perú (Repechaje)

15/11/17 Perú vs. Nueva Zelanda (Repechaje)

16/11/17 Coritiba vs. Flamengo (Brasileirao)*

19/11/17 Flamengo vs. Corinthians (Brasileirao)

23/11/17 Flamengo vs. Junior (Copa Sudamericana)

24/11/17 Flamengo vs. Santos (Brasileirao)

30/11/17 Junior vs. Flamengo (Copa Sudamericana)

02/12/17 Vitória vs. Flamengo (Brasileirao)



*Estos partidos no los hubiese jugado con Flamengo por su convocatoria a la selección peruana.

