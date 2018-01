Paolo Guerrero: Periodista argentino Aldo Proietto le pide perdón por insultarlo de 'falopero'

El periodista argentino Aldo Proietto de Fox Sports se disculpó con Paolo Guerrero , dos meses después de decirle 'falopero' tras conocerse el caso de doping.



El ex director del El Gráfico, Aldo Proietto, lanzó sin medida insultos sobre Paolo Guerrero y le dijo vulgarmente 'falopero' (drogadicto). El argentino le pidió perdón al atacante peruano, quien había anunciado medidas legales contra los que hablaron demás en su contra.



"Le pido mil disculpas. Se la pido a través de esta entrevista. Sé que su mamá lloró cuando dije esto, me puse mal por el dolor que le causé a la pobre señora. Pero le vuelvo a repetir, mil disculpas por haber tratado de esa manera a Paolo Guerrero", dijo el periodista argentino.



Asimismo, a modo de explicaciones, aseguró que el contexto en el que se expresó de esa manera sobre el Depredador. "Porque un compañero mío en ese momento dijo: River tendría que comparar un delantero como Paolo Guerrero. Y justo lo dijo en el momento álgido del positivo de Guerrero", agregó.



"Yo pensé en reventar a mi compañero por el desatino de pedir a Paolo Guerrero cuando estaba suspendido. Fue más por mi compañero que por Paolo Guerrero", concluyó Aldo Proietto.



“Paolo Guerrero, ¿Qué tomó, una sustancia contaminada? ¿O se mandó una falopa infernal? ¡Por favor! ¿No se sabe? Paolo Guerrero es un ‘falopero’ (drogadicto) y no queremos a Centurión porque sale de farra (fiesta)”, fue la terrible frase que expresó Proietto en vivo por Fox Sports Radio.

El hijo de Paolo Guerrero demuestra talento en el esquí

En su momento, no solo las redes sociales se indignaron por la inadecuada expresión, además de los peruanos en general. También colegas y compatriotas del periodista marcaron distancias.



El reconocido periodita de Fox Sports, 'Pollo' Vignolo, en ese momento defendió a Paolo Guerrero. "Yo no estoy de acuerdo, para nada. Al contrario, me pareció desafortunada (la expresión), por titular de alguna manera, la forma en cómo Aldo Proietto se refirió a Paolo Guerrero", dijo 'Pollo' Vignolo.



Paolo Guerrero se defendió ante el Comité de Desciplina de la FIFA y fue suspendido por un año. Luego su apelación se tradujo a una reducción a seis meses con lo que el delantero de Flamengo podrá jugar el Mundial Rusia 2018.



Los mismos abogados de Paolo Guerrero aseguraron que el proceso todavía no termina y que buscarán ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, la absolución definitiva.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.