Paolo Guerrero: Periodista chileno indignado por habilitación del capitán para el Mundial Rusia 2018 [VIDEO]

No cabe duda que la habilitación de Paolo Guerrero fue noticia en todo el mundo. En Chile, por ejemplo, no fue la excepción, pues en el programa "Fox Sports" un periodista de mostró indignado con la medida del Tribunal Suizo.



Se trata de Rodrigo Goldberg, quien al inicio alabó a la selección peruana y luego criticó cómo trataron el el caso de Paolo Guerrer o. ¿Qué dijo el periodista chileno?



"Me encanta Paolo Guerrero y me dio mucha pena cuando lo castigaron. Por un lado me alegra que esté. Ahora Perú aumenta sus opciones. Es otro nivel contar con él", arrancó Rodrigo Goldberg.



"Pero a lo que voy es la forma. Resulta que por tratarse de un jugador de categoría mundial, bueno ya, que juegue la Copa del Mundo. Después de eso lo castigamos. O sea, ¿cómo es la cuestión? Los castigos van según la conveniencia", criticó.

Video: Periodista chileno critica habilitación de Guerrero

"Pasó también con Messi cuando lo sancionaron cuatro partidos y le rebajaron a uno", comentó molesto Rodrigo Goldberg en "Fox Sports Chile".