Las noticias sobre el acercamiento de Paolo Guerrero a clubes argentinos como Vélez Sarsfield, Rosario Central y Newell’s Old Boys, despertó la filuda crítica del periodista chileno Adolfo Hidalgo, quien aseguró que el ‘Depredador’ no jugaría en ningún equipo respetable de Argentina o Sudamérica y que su rendimiento esta para jugar en Liga 2 o en la Copa Perú.

“Lo de Newell’s y Rosario está descartadísimo. El jugador quiere jugar lo más posible, como pasó con Jefferson Farfán, que quería seguir jugando. En Alianza no le renuevan y toma decisión de retirarse, porque ya no tenía un lugar dónde jugar. Pasa lo mismo con Paolo, porque no saben hacer nada más que jugar al fútbol y se entiende ”, dijo el popular ‘Chileno PuntoPe’.

El periodista auguró un panorama sombrío para del ‘Depredador’. “ ¿ Qué le queda? Retirarse o buscar un club mediocre, donde él pueda sumar, eso no va a ser en Primera División de Argentina o Brasil. Entonces como Alianza Lima no tiene intención de traerlo, si quiere venir a Perú tiene que jugar por ‘Muni’, porque en Cristal y la ‘U’ no va a querer jugar… ”, comento.

Chileno ve a Paolo Guerrero en la Liga 2

Para el polémico comunicador, Paolo Guerrero, tiene una salida y esta sería el fútbol de Asia. “Que me perdone Paolo y la señora Peta, pero después de un semestre para el olvido en Avaí, n o creo que algún equipo grande de alguna liga sudamericana lo quiera. Puede irse Arabia Saudita, pero no sé si tenga el peso como para irse allí y jugar. No está para Chile, para Perú, Argentina o Brasil. Lo más probable es que termine jugando por allá (Medio Oriente)”, expresó. ´

“ ¿Esta para la Segunda División ? Sí. No quiero decir la Copa Perú , porque puede sonar demasiado ofensivo decir: está para jugar la Copa Perú , aunque la rompería, sinceramente. En mi cabeza llega el ‘Muni’, yo creo que aportaría… ”, argumentó.

En chileno también comentó que en un futuro no ve a Paolo Guerrero ni Jefferon Farfán en una carrera como entrenadores de fútbol. “ No los veo como directores técnicos, los veo como embajadores. Quiere dilatar más lo que el futbol les puede dar a ellos, ellos esperan que se les retribuya un poquito más. Pero desde que se fue a Avaí perdió todo donde no encajó, no metió goles y no jugaba bien y terminó por matarse solito en la carrera. Ahora Alianza Lima no lo quiere ”, añadió.

Periodista revela cláusula que no aceptó en Boca Juniors

Adolfo Hidalgo pidió no alarmarse porque se cuetione la llegada de Paolo Guerrero a cualquier club importnate de la región. “ ¿Está habilitado para jugar sin dolor? Una de las causas por las que no se hizo lo de Boca Juniors es que le iban a poner una cláusula que en caso no jugara partidos por lesión, se le descontaría y Paolo no aceptó ”, expresó el comunicador.

“Es normal cuestionarse el estado físico de un jugador de 39 años, cuando llega alguien de esa edad a un club que ganó cosas importantes hay jóvenes en ese club y puede ser el mentor, pero de que sea el referente de área no creo que lo evalúen. Si guerrero estuviera en buen estado nada de esto se estuviera hablando”, finalizó.