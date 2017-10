Paolo Guerrero se confiesa: "Hasta que Perú no clasifique al Mundial, no voy a dormir tranquilo" [VIDEO]

Paolo Guerrero fue le héroe de la selección peruana en el duelo contra Colombia en la última fecha de las Eliminatorias. El 'Depredador' convirtió el gol del empate que sirvió para jugar el repechaje ante Nueva Zelanda en busca de un cupo mundialista.



Antes de viajar a Brasil para sumarse al Flamnego, Paolo Guerrero brindó una entrevista al programa dominical "Día D", donde habló del sueño de más de 30 millones de peruanos: el Mundial.



"Mi primer objetivo es clasificar al Mundial. Y quizás no duermo por la ansias, por la angustia que tengo ahorita. Y hasta que no clasifique al mundial no voy a descansar tranquilo". resaltó Paolo Guerrero.



Video: Día D - ATV



Paolo Guerreo aprovechó para agradecer a sus padres, quienes lo llevaron de la mano a cumplir sus sueños como futbolista. "Mis papás son los artífices de que yo me críe bien, de que sea una persona correcta y de que vaya por buen camino. Son lo que tengo en el centro de mi vida. A ellos les debo todo".



Asimismo, Paolo Guerrero se refirió a todo el apoyo que recibe la selección peruana por parte de los hinchas. "Muchas gracias a todo el pueblo peruano por todo el apoyo que hemos recibido. Esperemos que de una vez se concrete esta clasificación (al mundial) que todo el mundo anhela", sentenció.