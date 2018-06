Perú vs Arabia Saudita EN VIVO . Sudamericanos y asiáticos se verán las caras en amistoso en Suiza con miras al Mundial Rusia 2018. En la 'bicolor' iría desde el arranque Paolo Guerrero . Todo arranca a la 1:00 p.m. por las señales de América TV y Movistar Deportes. ¡No te lo pierdas!



Sin duda la gran novedad en el Perú vs Arabia Saudita sería el regreso de Paolo Guerrero , quien jugará el Mundial luego que el Tribunal Suizo lo habilitara, generando la alegría de todo el pueblo peruano.



Paolo Guerrero no juega desde el 10 de octubre de 2017 con la selección peruana, cuando enfrentó a Colombia por la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. Aquel día, el 'Depredador' marcó el gol del empate que nos llevó al repechaje.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 8:00 p.m.

Argentina / 3:00 p.m.

Brasil / 3:00 p.m.

Chile / 2:00 p.m.

Venezuela / 2:00 p.m.

Bolivia / 2:00 p.m.

México / 1:00 p.m.

Ecuador / 1:00 p.m.

Colombia / 1:00 p.m.

Perú / 1:00 p.m.

Los Ángeles / 11:00 a.m.

Nueva York / 2:00 p.m.



Perú viene de ganar 2-0 a Escocia en el Estadio Nacional de Lima con goles de Christian Cueva y Jefferson Farfán. Dicho encuentro significó la despedida de la 'bicolor' antes de partir a Europa.



Luego de chocar con Arabia Saudita en Suiza, Perú se medirá con Suecia en Gotemburgo, el próximo sábado 9 de junio. Su debut en el Mundial será contra Dinamarca el 16.



Perú vs Arabia Saudita : Alineaciones probables



Perú : Cáceda; Advíncula, Ramos, Santamaría, Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo, Flores; Cueva, Guerrero.



Arabia Saudita : Mayouf; Shahrani, Osama Hawsawi, Omar Hawsawi; Harbi, Otayf, Shehri, Abid; Faraj, Mawallad, Sahlawi.