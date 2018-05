La suspensión de Paolo Guerrero ha polarizado a algunos comentaristas deportivos, entre ellos se encuentran Phillip Butters y Carlos Alberto 'Tigrillo' Navarro , quienes se pelearon por el caso del 'Depredador' en Radio Exitosa.



El problema comenzó cuando Phillip Butters dijo que era un "invento" la posible amnistía a Paolo Guerrero porque "la FIFA no le va a meter un petardo a toda la reglamentación".



Esto enervó al 'Tigrillo' Navarro , pues el tema de la amnistía a Paolo Guerrero "partió desde Exitosa". El periodista deportivo indicó el último miércoles que el 'Depredador' podía ir al Mundial Rusia 2018 basándose en el reglamento de la FIFA.



"¡No estás entendiendo!", se defendió Phillip Butters . "¿Cómo que no estoy entendiendo? ¿Hoy amanecí bruto?", preguntó el 'Tigrillo' Navarro . "Es probable. A todo el mundo le pasa", mencionó el locutor radial, totalmente molesto.



Luego, Phillip Butters y el 'Tigrillo' Navarro se volvieron a enfrascar en un debate sobre la posible amnistía de Paolo Guerrero que le podría dar la FIFA.



Carlos Aberto Navarro explica la opción de Paolo Guerrero para llegar a Rusia 2018

El 'Tigrillo' Navarro quiso explicar de qué se trataba la amnistía a Paolo Guerrero , pero Phillip Butters comenzó a mover los dedos en la mesa.



"Deja de estar moviendo los deditos en la mesa", reclamó el 'Tigrillo' Navarro , pero Phillip Butters insistió, esta vez, moviendo los dedos en la pantalla de su celular.



El 'Tigrillo' Navarro dijo que la FIFA debería amnistiar a Paolo Guerrero para que juegue el Mundial Rusia 2018, pero Phillip Butters rebatió su idea .



" Paolo Guerrero no es el centro del mundo FIFA (...) Lo que estás pidiendo es que desbarate todo el ordenamiento legal", respondió Phillip Butters .



El 'Tigrillo' Navarro siguió insistiendo sobre la amnistía a Paolo Guerrero , pero Phillip Butters le indicó que ya se tenían que ir porque se había pasado el horario.



"No seas 'fullero'. Y no te olvides del hashtag #FIFAamnistiapaolo . Hasta mañana, mi querido 'Philipovich'", respondió el 'Tigrillo' Navarro .

