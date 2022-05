El silencio de Paolo Guerrero ha terminado y a pocos días de la convocatoria de la selección peruana, para el repechaje rumbo a Qatar 2022, el ‘Depredador’ ha regresado a escena y en una entrevista para FIFA Plus, ha dejado un mensaje a Ricardo Gareca para que reconsidere su situación en la lista de viajeros a Barcelona este 28 de mayo.

El goleador de la selección peruana se encuentra en Phoenix, finalizando su recuperación bajo la supervisión del equipo de EXOS y desde la distancia habló sobre su posible regreso a la ‘Blanquirroja’ y buscó tocar las fibras más sensibles de Ricardo Gareca.

“Tengo fuerza para pasar por este proceso, porque el futbol es mi pasión. Es mi vida. Si yo no juego al fútbol me siento muerto. Me siento incapacitado. No sé cómo explicar lo que significa. Es mi vida y es imposible dejarlo ”, dijo el ‘Depredador’ al periodista argentino Nicolás Rotnitzky.

Paolo Guerrero sobre repechaje: “Si estoy en condiciones ¿Por qué no?”

El delantero que ha pasado más de 200 días (seis meses sin jugar) siente espera tener una chance este 20 de mayo en la convocatoria del Tigre. “ ¿Qué si llego al 13 de junio? Yo por mi selección mato. Yo por Perú juego hasta cojo. Estoy a disposición. Tengo que ser sincero conmigo: lo que más quiero es estar 100% bien y poder jugar sin ningún problem a. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones… ¿por qué no? ”, dijo el ‘Depredador’.

Paolo Guerrero reniega por mala recuperación

En medio de sus confesiones Paolo Guerrero reconoció que una mala rehabilitación lo perjudicó terriblemente. “Volví a jugar, pero debo decir la verdad: en esa etapa no tuve una buena recuperación. Volví a jugar con muy poco tiempo cuando no debía hacerlo. Todo este tiempo estuve pagando la mala recuperación y eso me alejó de estar en las canchas nuevamente . Pero eso queda en el pasado: ahora quiero estar más fuerte que antes”, contó con resignación.

Paolo Guerrero chambea diez horas en Phoenix

El trabajo de recuperación de Paolo Guerrero es silencioso y se conoció por el periodista argentino que invierte casi diez horas en su rehabilitación esperando el día de regresar a las canchas y al gol. “ Cuando hago goles soy el tipo más feliz del mundo. Mis papás son felices cuando me ven haciendo goles. Es una satisfacción para ellos. Estar a mi nivel me divierte, me hace feliz ”, expresó recordando sus mejore momentos.

El ‘Depredador’ despidió la nota con una reflexión de cara los eventos de este año con la ‘Blanquirroja’. “ La vida te da sorpresas. Me sacrifico porque el fútbol es mi vida. Y yo lo que más quiero es jugar al futbol ”, señaló el delantero.

