Una desgracia nunca llega sola. A la noticia de que Paolo Guerrero no viajará con la selección peruana a Doha para acompañar al grupo que jugará el repechaje, ahora se suma una derrota legal que podría achicar sus arcas considerablemente.

Según informa el periodista brasileño Ancelmo Gois de O’Globo, Paolo Guerrero obtuvo un fallo desfavorable en la Octava Sala Civil del TJ de Rio de Janeiro en la primera instancia de un juicio que mantiene con Flamengo desde el año 2018.

El ‘Mengao’ inició acciones legales contra el atacante peruano por haberle entregado un total de 1.8 millones de reales antes de que el delantero sea inhabilitado por haber obtenido un resultado analítico adverso en una prueba antidopaje, lo que le acarreó una suspensión de 18 meses.

Con esta decisión, Flamengo da un paso importante a recuperar los 1.8 millones de reales que le adelantó a Guerrero antes que fiche por el Inter e Porto Alegre.

Paolo Guerrero fue ‘bajado del avión’ por Gareca y no viajará a España

Un nuevo dolor es el que ha experimentado Paolo Guerrero al confirmar que quedó fuera de lista de viajeros de la selección peruana que esta noche viaja rumbo al Repechaje a Qatar 2022 con escala en Barcelona. El ‘Depredador′ se mostró descorazonado, tras todos los intentos que hizo por subirse a ese vuelo.

Pese a que en las últimas horas se especuló que Paolo Guerrero podría viajar acompañando a la delegación para ser un apoyo moral y ver si a última hora podría jugar el compromiso, trascendió que Ricardo Gareca lo vio entrenando y decidió que lo mejor sea que se quede en Lima y siga con su recuperación. Así, con el optimismo a tope, pueda estar en óptimas condiciones ante una eventual clasificación al Mundial.

Luego fue el propio ‘Depredador’ quien confirmó su situación sobre en la lista de viajeros. “ No, no. Yo me quedo aquí en Perú entrenando . Creo que no habrá concentración, así que les deseo lo mejor a los compañeros y esperemos conseguir el objetivo que es ganar el partido y clasificar al Mundial ”, dijo con el rostro desencajado.

Paolo Guerrero confirma con amargura quer no viajará a Barcelona (Video: Willax)

