El delantero peruano Paolo Guerrero fue convocado por el director técnico Fernando Gago para formar parte de la nómina de Racing que enfrentará este domingo a Tigre por la Liga Profesional Argentina. Encuentro se lleva a cabo a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Presidente Perón, también conocido como ‘El Cilindro’.

Paolo Guerrero podría sumar sus primeros minutos con camiseta de la ‘Academia’, algo que el delantero venía buscando desde que llegó al club. “ Si pudiera obvio me cambio y entro, pero estoy siguiendo los pasos que me el profesor Roberto (Luzzi) me pasa y me da, así que todo lo tomo con tranquilidad, como él me pide. Me dice: ‘tranquil, vas a estar bien”. Pero tú sabes que el jugador siempre quiere estar, siempre quiere jugar. Hay mucha ansiedad y la tengo que manejar “, expresó hace unos días.

Paolo Guerrero fue convocados para el partido de Racing y Tigre. (Imagen: Racing Club)

A su turno, el director técnico Fernando Gago ya se había referido a un posible debut del ‘Depredador’. “Lo de Paolo mañana terminaremos de evaluarlo. Tenemos que tener en cuenta lo que sienta él, más allá de la decisión que podamos tomar desde nuestro lugar, así que mañana cerraremos ese tema”, indicó hace dos días en conferencia de prensa.

Tras ser anunciado como nuevo delantero del conjunto argentino, Paolo Guerrero viene entrenando para ponerse a punto para disputar tanto el torneo argentino como la Copa Libertadores.

Así fue el primer gol de Guerrero en Racing

La expectativa por ver debutar a Paolo Guerrero no tiene precedente en Racing Club. Los hinchas de la ‘Academia’ que todavía no han podido gritar un solo gol en el inicio de la LPF han soñado con el debut del ‘Depredador’ luego que el club compartiera el video de la última práctica del equipo, donde el peruano remueve las redes con esa admirada eficacia cada vez que pisa el área. ¡Mira el video!

Paolo Guerrero anota su primer gol con Racing y se acerca su debut (Video: @racingclub)