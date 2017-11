Paolo Guerrero: 'Pollo' Vignolo criticó palabras de Aldo Proietto acerca del 'Depredador' [VIDEOS]

Desde hace unos días, Sebastián 'Pollo' Vignolo se ha mostrado identificado con la selección peruana. Siguiendo esta tendencia, él opinó sobre las duras palabra que tuvo el locutor Aldo Proietto sobre Paolo Guerrero, ídolo de la bicolor.



A través del programa que tiene en FOX Sports, 'Pollo' Vignolo sostuvo que no coincidía con Proietto. Es más, él calificó las palabras de su paisano sobre Paolo Guerrero como "desafortunadas".



"Yo no estoy de acuerdo, para nada. Al contrario, me pareció desafortunada (la expresión), por titular de alguna manera, la forma en cómo Aldo Proietto se refirió a Paolo Guerrero", dijo 'Pollo' Vignolo.



El mencionado conductor indicó que mencionado personaje tendrá que hacerse responsable de sus manifiestos. Luego de ello, 'Pollo' Vignolo se confesó admirador de Paolo Guerrero.



"En algún momento lo puse a la altura de Luis Suárez... De los mejores delanteros del continente. Para mí, Paolo Guerrero es un monstruo", expresó 'Pollo' Vignolo.

ALTERCADO

Cabe mencionar que Aldo Proietto tuvo otro incidente muy duro con Paco Bazán, durante un programa radial en el que se iba a hablar sobre Paolo Guerrero. En este espacio, de Radio Ovación, las cosas llegaron al punto de ebullición rápidamente.



"Soy un periodista de muchos años (...) Señor le voy a cortar, discúlpeme. Bueno, gracias amigo. Usted es un grosero (...) Chau, tarado", fue la forma en cómo se despidió el gaucho.