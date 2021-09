Paolo Guerrero ha llegado a Brasil buscado recuperar esa confianza que no ha encontrado en su regreso a la selección peruana. El ‘Depredador’ que no pudo llegar en las mejores condiciones al duelo con Venezuela, ha preferido hacer una parada técnica en Sao Paulo y que su rodilla sea examinada en una clínica especializada.

Paolo Guerrero parece preocupado por el estado de la articulación, debido a que esta no pudo recuperarse del esfuerzo que hizo del partido ante Uruguay y ante la selección Vinotinto entró a los 74 minutos del juego y evidenció complicaciones para llegar al nivel que toda América reconoce en el goleador.

Este malestar ha llevado a que el capitán de la selección peruana no llegue directamente a Porto Alegre, sino que ha pedido permiso para quedarse un día en Sao Paulo y someterse a exhaustiva revisión médica de la operación a los meniscos en junio pasado. En esa misma rodilla el jugador sufrió una complicada operación de ligamentos cruzados en agosto del 2020.

Paolo Guerrero quedó fuera del duelo ante Brasil (Foto: Agencias)

Paolo Guerrero “Estoy muy presionado de la cabeza”

El jugador expresó que no atraviesa un buen momento desde lo emocional finalizado el duelo ante Uruguay “Quiero sentirme con más confianza, a veces me siento muy presionado de la cabeza, por eso conforme voy trabajando con mis compañeros me voy a sentir más cómodo, para encontrarme con ellos, para sentirme más cómodo para jugar. A vece me siento un poco presionado, pero quero volver a eso quiero retomar”, dijo finalizado el duelo en el Estadio Nacional

La frustración del ‘Depredador’ se vio reflejada el pasado domingo cuando solo a diez minutos de ingresar a la cancha vio una cartulina amarilla que lo dejó fuera del duelo ante Brasil, por una falta intrascendente contra Nahuel Ferraresi.

Este jueves el goleador es esperado en el entrenamiento de Inter de Porto Alegre que prepara su partido para jugar, también en Recife, este lunes ante Sport Recife por la fecha 19 del Brasileirao.