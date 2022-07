El rechazo de Paolo Guerrero a su posible historia con Alianza Lima ha despertado muchas interrogantes ente los hinchas del cuadro victoriano. El goleador que muchas veces ha confesado ser hincha blanquiazul hoy ha tomado una decisión polémica, cuando las condiciones parecían las indicadas para unir sus historias. La situación de su mejor amigo Jefferson Farfán y la amenaza de la barra más radical del club habrían hecho retroceder al goleador.

El dinero pasó a un segundo plano para Paolo Guerrero, cuando se trató de analizar sus futuros 12 meses de trabajo. El hijo de Doña Peta siempre ha tenido en cuenta la temperatura, el momento emocional de un club y sobre todo la relación del jugador con sus directivos, teniendo en cuenta que sería él y no otro jugador el encargado de ‘pelear’ las causas del plantel con la administración.

Ese ha sido uno de los principales inconvenientes para que Paolo Guerrero haya retrocedido a la hora de darle un ‘Sí’ a los victorianos. El goleador consiguió información de primera mano de parte de Jefferson Farfán, quien pese a su condición de ídolo en Matute habría tenido dificultades para encontrar el diálogo oportuno con la administración blanquiazul, mucho más luego de perder protagonismo ante su prologada lesión.

Paolo Guerrero rechazó propuesta de Alianza Lima

‘Comando Sur’ tambien ‘hizo correr’ a Paolo Guerrero de Matute

Este trato de ‘indiferencia’ es el que habría preocupado al ‘Depredador’, quien sale de una prolongada rehabilitación y requeriría de un acondicionamiento físico para su debut en la Liga 1. Asimismo, el delantero que hoy está en Río de Janeiro también habría mostrado sorpresa por el testimonio de su ‘compadre’ quien, además, le habría confesado que le propusieron renegociar las condiciones de su contrato firmado en 2021.

A estas situaciones que desanimaron al artillero, se sumó también el último comunicado oficial del ‘Comando Sur’, una de las barras más radicales de Alianza Lima, en la que no solo se atacaba la situación de vulnerabilidad de Jefferson Farfán, sino que también se cuestionó el fichaje de Paolo Guerrero, reconociendo que el goleador no llegaría al 100% y argumentando que el club “ No es un centro de rehabilitación ”, situación que habría indignado al excapitán de la selección peruana.

¿Cuánto iba a ganar Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Paolo Guerrero iba a convertoirse en jugador más costoso de en la historia de la Liga 1. Alianza Lima logró financiar un importante sueldo que llegaba hasta los 90 mil dólares sumados los premios colectivos e idividuales. Pese a este esfuerzo el juagdor optó por no aceptar esta propuesta y se conoció que no existiría una nueva contraoferta desde de La Victoria.

José Bellina, gerente del club victoriano, puso el miércoles como fecha límite para tener una respuesta del ‘Depredador’, debido a los complicados trámites documentarios que significarían su incorporación antes del cierre del libro de pases, el próximo 13 de julio. El ‘Depredador’ ya descartó la posibilidad del mercado argentino donde también se cerró el mercado y ahora su principal objetivo es su regreso al Brasileirao.