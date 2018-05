Paolo Guerrero a la prensa en el aeropuerto: "Es un día triste, el Swissotel me dio la espalda" [VIDEO]

Paolo Guerrero habló con la prensa peruana en el aeropuerto de Lima un día después del fallo del TAS, que lo dejó sin Mundial Rusia 2018. El delantero acusó al "Swissotel" de darle la espalda y esconder al mozo que le dio el té.



"Es un día triste, vine a qui a mostrar la cara. Paso por una injusticia. El cariño de la gente fue incondicional. Trato de retribuirle a todos los peruanos pero me están sacando de la copa del Mundo", dijo Paolo Guerrero.



"Yo estoy a muerte con la selección, los voy a respaldar. Tenemos un grupo de Whatsapp donde los respaldo. Ellos no tienen nada que ver. Voy a hacer barra a la selección, al profe Gareca y cuando vayan al mundial", continuó.

"Tengo que ver qué acciones voy a tomar con mis abogados. Es muy duro, con tengo palabras. Yo no entiendo al actitud de la Federación al concentrar en ese hotel, porque cuando yo viene a Perú a investigar el Swissotel me dio la espalda. Al mozo lo encerraron", acusó.



Sobre las duras palabras de su mamá, Doña Peta, comentó. "Mi mamá es sobreprotectora y siempre me va a defender. Están pasando cosas raras, por eso estoy acá".



VIDEO 1

Video: Declaraciones de Paolo Guerrero

VIDEO 2