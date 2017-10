Paolo Guerrero: Prensa argentina asegura que se acerca a River Plate [VIDEO]

Paolo Guerrero, atacante de Flamengo, fue mencionado por el canal TyC Sports como posible refuerzo de River Plate. La prensa argentina hizo eco de la posibilidad que el Depredador juegue en el 'Millonario' y mencionó fuentes cercanas de la selección peruana.



"Sería un impacto tremendo, pero alguien en River ya está pensando en Paolo Guerrero. En el entorno de la selección peruana aseguraron que quiere cambiar de aires. Hay que ver que propone River Plate", aseguró el periodista argentino Juan Cortese de TyC Sports.



No obstante, el propio técnico Marcelo Gallardo habló el interés por otro delantero. Se trata de Darío Cvitanich de Banfield.



"Es un jugador de jerarquía y con experiencia. A mí me gustan los jugadores así. En estos momentos necesitamos cubrir un espacio que tenemos vacante y dentro de las opciones que hay me parece Cvitanich un jugador que no va a sentir el peso de esta camiseta", dijo el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo en relación a Darío Cvitanich.

Así informaron del interés de River Plate por Paolo Guerrero:

Paolo Guerrero: Prensa argentina asegura que se acerca a River Plate

Recordemos que no es la primera vez que un equipo argentino busca fichar a Paolo Guerrero. Boca Juniors intentó contratarlo sin éxito. Así lo reconoció el propio técnico Xeneize.



"Siempre quise a Paolo Guerrero. Incluso cuando estaba en Lanús intentamos ver la posibilidad pero, teniendo en cuenta el contrato que tiene en Flamengo o el que tenía en Alemania, es imposible. Es un jugador de nivel europeo, del nivel de Boca. Pero desde que lo han ofrecido es imposible porque manejamos el contrato que tiene en Brasil y no se puede", aseguró hace dos semanas el técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto.

Mira el gol de Paolo Guerrero en el 1-1 entre Perú vs Colombia.

Paolo Guerrero golazo

