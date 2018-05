Paolo Guerrero y una jugada que preocupa y que no queremos ver en Rusia 2018 | FOTOS | VIDEO

Paolo Guerrero ingresó en el segundo tiempo del empate 0-0 del Flamengo vs Ponte Preta por la Copa de Brasil y en una jugada se notó que está volviendo de a pocos a su mejor nivel.



Usualmente, recordando sus goles ante Argentina y Uruguay en Eliminatorias, a Paolo Guerrero no lo superan cuando se perfila para el arco. Esta vez, ocurrió y tenía cierto margen de ventaja.



Paolo Guerrero quedó habilitado pasada la media cancha y encaró. Sin embargo, el defensa del Ponte Preta, Reynaldo, lo superó en velocidad, y el Depredador que ya estaba a tiro de gol, se demoró y no pudo convertir.



Paolo Guerrero intentó y fue muy activo en la ofensiva del Flamengo desde su ingreso. casi anota un golazo, un tiro libre suyo chocó en la barrera y generó preocupación en el área rival. Igual le falta ritmo. Seguro que para el Mundial llega al cien por ciento. ¡Vamos Guerrero!

Mira la jugada de Paolo Guerrero en el Flamengo 0-0 Ponte Preta:

Paolo Guerrero sin físico: La jugada que preocupa y que no queremos ver en Rusia 2018 | VIDEO

