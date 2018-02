La prensa brasileña aseguró que el regreso de Paolo Guerrero al Corinthians de Brasil era una posibilidad encaminada para mitad de año. No obstante, el presidente del 'Timao', Andrés Sánchez, se refirió en estos términos sobre el atacante de la selección peruana.



"Todo gran futbolista nos interesa, aunque no necesitamos a Paolo Guerrero por el momento. Guerrero tiene un problema en Flamengo y recién empieza con eso. Sin embargo, no podemos olvidar que somos parte de Sudamérica y que pagar algunos salarios al nivel europeo nos resulta prácticamente imposible", dijo el presidente de Corinthians a Fox Sports en relación al delantero del Flamengo.



La respuesta del directivo del Corinthians tiene un sentido negativo sobre Paolo Guerrero. En primera instancia no lo necesitan y reconocen que su suspensión por parte de la FIFA es un problema por resolver con Flamengo.



Entonces, según estas declaraciones, Paolo Guerrero no es una opción para Corinthians. Esto se contradice con las versiones de la prensa de Brasil que señalaron incluso que el monto de su sueldo sería millonario: casi dos millones de dólares anuales.

Declaraciones del presidente de Corinthians sobre Paolo Guerrero:

Paolo Guerrero: ¿Presidente de Corinthians habló en tono negativo de atacante de selección peruana?

Sin embargo, acotó que el sueldo de un jugador europeo es muy superior al de cualquier jugador de Sudamérica y esto es un punto a favor de Guerrero, en cuestiones económicas.



Paolo Guerrero espera un fallo favorable en el TAS y que su sanción, que expira el 3 de mayo, sea reducida para poder volver a jugar lo más pronto posible.



El delantero peruano jugó cuatro temporadas en Corinthians (2012-2015) y fue el protagonista del título del Mundial de Clubes. Además del Torneo Paulista (2013), Brasileirao (2015) y Recopa Sudamericana (2013).

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.