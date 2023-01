Paolo Guerrero partió a Buenos Aires con las maletas cargadas de ilusiones y con la seguridad de pasar las exigentes pruebas médicas y físicas en Avellaneda, donde llegará junto a Rodrigo Araya, en la etapa previa a la firma d su contrato con Racing Club, según lo firmó el presidente de ‘La Academia’, Víctor Blanco.

Solo un obstáculo separa al ‘Depredador’ del que sería el último gran contrato de su carrera deportiva y son dos complicadas pruebas que se preparan desde este lunes y que se han convertido en el único requisito exigido por Fernando Gago para la llegada del goleador peruano.

“ Sobre lo de Paolo, estamos cerrando. Viene para la revisión médica seguramente el día lunes y si todo está bien se incorporará al plantel” , declaró el directivo TyC Sports y comentó que Rubén Capria, tras su llegada Arabia Saudita, se encargará de facilitar todos los trámites al hijo de Doña Peta.

Presidente de Racing comenta sobre llegada de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero regresaría por Ana Paula Consorte

De superar estas pruebas médicas y física que durarían hasta el miércoles, s e anunciaría la contratación de Paolo Guerrero y el jugador regresaría a Lima para llevarse consigo a Ana Paula Consorte, con quien vivirá en Avellaneda, junto ala hija d de la bailarina brasileña.

Este sería la camiseta número siete que defienda Paolo Guerrero en su carrera deportiva que inicio con Bayern Munich, luego prosiguió en Hamburgo de Alemania y tras regreso de Europa continuó en Brasil con Corinthians, Flamengo, Internacional y Avaí FC.

¿Alianza Lima rechazó a Paolo Guerrero?

Esta semana Paolo Guerrero desató la polémica en las redes sociales de Alianza Lima al revelar que el club de La Victoria lo había rechazado en su último intento de fichar por el cuadro blanquiazul de cara al 2023.

El goleador comentó que intentó acercase a la institución este año, pero no recibió la respuesta que deseaba escuchar. “ Alianza no me quiso. Me dijeron que no tenían interés ”, contó el ‘Depredador’ en sus redes sociales tras las críticas a su posible llegada a Racing Club.

José Bellina, gerente de Alianza Lima, ya había cerrado el tema del jugador semanas atrás había zanjado el tema Paolo. “Estábamos convencidos de que teníamos que tener otra opción de delantero, pero en un momento distinto, con más juventud y características distintas para la Liga 1 y Copa Libertadores, así que trajimos a Pablo Sabbag. No hemos tenido un acercamiento con él para tratar de incorporarlo en este mercado”, comentó.