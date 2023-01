La situación de Paolo Guerrero en el actual escenario sudamericano, acumulando rechazos por los principales clubes del continente ha despertado la compasión de Teófilo Cubillas, ídolo de Alianza Lima y selección peruana, quien le dedicó algunas palabras y dejó un mensaje a ‘Depredador’ respecto a su futuro retiro de las canchas.

El popular ‘Nene’ quien en su momento se mostró su admiración por el goleador de la ‘Blanquirroja’ hoy se sorprende por su complicado momento. “ Lo que ha hecho Paolo Guerrero como futbolista, tremendo jugador. Ojalá que Paolo , de alguna manera, consiga recuperarse. No sabía, yo recién me entero de que no había marcado ningún gol en ese torneo (Brasileirao). El significado de Paolo Guerrero es gol. Yo creo que todo depende de él, que tome la mejor decisión en su vida y que apueste por él mismo ”, comento el mundialista.

Teófilo Cubillas habló sobre presente de Paolo Guerrero (Deportes Willax)

Para Teófilo Cubillas el tema del retiro es una decisión que el ‘Depredador’ tenga que tomar de manera reflexiva, pero le gustaría que lo haga en un gran evento junto a sus amigos Claudio Pizarro y Jefferson Farfán. “ Sería lindo, que cuando (Paolo Guerrero) quiera retirarse, lo haga como lo hizo Claudio Pizarro. Pizarro tiene que despedirse de Alianza , que lo haga la ‘Foquita’ Farfán también y que lo haga Paolo Guerrero, una despedida de ellos tres juntos sería toda una fiesta ”, aconsejó.

El histórico jugador de la selección peruana fue convocado para ser testigo de la presentación de la camiseta y fue parte de la campaña de promoción de la camiseta, luciendo el nuevo modelo de las tres tiras, una marca que volvió a ser la oficial después de 38 años.

Teófilo Cubillas ilusionado con Alianza Lima

Asimismo, el ‘Nené’ no desaprovechó el momento para mostrarse entusiasmado por el equipo que ha conformado Alianza Lima para la compaña 2023. “Soy Alianza a morir. Creo que las contrataciones que han hecho nos tienen que dar la posibilidad de volver a ganar un campeonato. Lo que me gustaría es que ya, de una vez por todas, Alianza Lima vuelva a congraciarse con triunfos en la Copa Libertadores ”, contó para los micrófonos de Willax Deportes.