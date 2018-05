Paolo Guerrero: "Quiero pensar que Claudio Pizarro no está detrás de esto" [VIDEO y FOTOS]

Paolo Guerrero atraviesa una crisis de confianza fuera de su círculo más cercano. El capitán de la selección peruana ha dejado afuera de este exclusivo grupo a personas con las que ya no mantiene frecuencia. Una de ellas es Claudio Pizarro , excapitán de la 'Blanquirroja', quien fue acusado por Doña Peta en orquestar un complot contra su hijo para dejarlo fuera de Rusia 2018.



Paolo Guerrero tuvo una reunión con los periodistas más populares del Perú para aclarar algunos detalles del nuevo castigo que lo deja fuera de la selección peruana. Entre ellos Beto Ortiz. el periodista reveló que el goledor no ha restado credibilidad a los expuesto por su madre respecto al tema Claudio Pizarro.



"Paolo Guerrero me dijo que cuando doña Peta hizo estas declaraciones, él estaba encerrado en su cuarto y no estaba escuchándola". dijo Beto Ortiz y luego agregó una frase más del goleador que se esta volviendo polémica: "Yo no quiero pensar que Claudio Pizarro pueda estar detrás de todo esto"



Beto Ortiz revela cuál es la posición de Paolo Guerrero sobre Claudio Pizarro

Días atrás Doña Peta había responsabilizado a al Bombardero de los Andes entre los gestores de este complot contra Paolo Guerrero. "Le están cortando las piernas a mi hijo porque hay otros intereses... Claudio Pizarro. Yo no soy tonta. Claudio y su papá paran metidos en la federación. Aquí hay un complot. Yo les echo la culpa a todos. El mismo Claudio lo dijo, solo le falta el Mundial. Desde el Bayern Munich a mi hijo lo han perjudicado, el papá de Claudio Pizarro le dijo que se vaya a otro equipo", contó Doña Peta.