Paolo Guerrero, la nueva figura de Avaí FC, se llevó una tremenda ‘jalada de orejas’ de parte de Pedro García, panelista del ‘Al Ángulo’, luego que el ‘Depredador’ tuviera un gesto nada amable con el periodista peruano, David Chávez, de Movistar Deportes, quien viajó cinco horas para tener sus primeras impresiones tras su regreso al Brasileirao, pero la repuesta del goleador fue ignorarlo.

El reportero reveló en vivo, sobre el final del programa ‘Al Ángulo’, un aspecto poco conocido del ‘Depredador’ y que despertó la indignación de Pedro García y Michael Succar. “Fue un periplo, largo, y lamentablemente no pudimos conversar con Paolo Guerrero, no accedió a darnos la entrevista. Fueron casi cinco horas de viaje desde Porto Alegre hasta Florianópolis . Salimos a las 4 de la mañana para llegar al entrenamiento de Avaí, pero la lluvia hizo que el equipo no entrenara en el campo ”, contó David Chávez desde Brasil.

“Pudimos grabar algunos minutos los trabajos del equipo en el vestuario, donde Paolo hizo resistencia con soga, para evitar lesiones. Él vio al camarógrafo, ‘Fresita’ lo saludó le levantó la mano, pero no le respondió. No nos hizo caso, no hubo acercamiento. Sus razones terndrá, se fue y no quiso darnos la entrevista ”, expresó el reportero.

Pedro García a Paolo Guerrero: “No des entrevista, pero da educación”

Este testimonio hizo ‘explotar’ a Pedro García, quien no dudó en enviarle una ‘dardo’ al ‘Depredador’. “ Muy mal Paolo Guerrero, me parece a mí . Si eres un jugador peruano y vez que prensa peruana, que nunca ha ido (a Florianópolis). Porque iban cuando estaba en Flamengo o Porto Alegre, pero que yo sepa cuando fue presentado en Avaí FC, nadie fue. Y cuando alguien va a darte ‘pelota’, por lo menos sal. No des la entrevista, porque nadie te obliga, si no te provoca, pero dices: ‘Gracias por venir, gracias, se las debo, hoy día no quisiera expresarme’. Eso se respetaría ”, expresó el Internacional.

“ Me parece una descortesía inconveniente, innecesaria. No des la entrevista, pero da educación. Hablar es gratis, no te cuesta nada ”, añadió el panelista de ‘Al Ángulo’ caliente por la actitud del capitán de la selección peruana.

Michael Succar sobre Paolo Guerrero: “Hay que ser más hospitalario”

Quien tampoco se mantuvo al margen fue Michael Succar quien cuestionó le proceder de Paolo Guerrero. “Esa deferencia si la encontró en el departamento de prensa del Avaí que te dejó entrar al entrenamiento. A mí se me ocurre que al no estar al ciento por ciento no quiere cuidar mucho sus declaraciones, pero coincido con Pedro (García) que puedes ser más hospitalario con el peruano que llega ”, manifestó el periodista deportivo.