Paolo Guerrero, quien esta semana canceló las chance de fichar por Alianza Lima, entró en una semana clave pues los días siguen acortándose para conseguir un equipo antes que finalice el ‘Mercado de pases’ en Sudamérica. Entre las numerosas propuestas que ha recibido el ‘Depredador’, se conoció una que llegó desde uno de los clubes más tradicionales de Uruguay: Peñarol.

Fuentes cercana al director deportivo del cuadro uruguayo, Pablo Bengoechea, reconocieron que el ex entrenador de Alianza Lima pudo contactarse con los empresarios de Palo Guerrero en Río de Janeiro y plantearle ser el esperado refuerzo de jerarquía para el equipo de Mauricio Larriera, que marcha quinto en el fútbol uruguayo ante la ausencia de un artillero de nivel internacional.

La consulta por Paolo Guerrero llegó después que el cuadro ‘Girasol’ recibiera la respuesta negativa de Christian Stuani, goleador del Girona (35 años), como lo hizo saber el programa 100% Deporte de Sport 890. Sin embargo, una vez más el alto valor en el que se está cotizando el ‘Depredador’ se convirtió a ser una barrera difícil de sortear para la economía de los uruguayos.

En un extenso texto, el excapitán de la selección pidió a sus hinchas que no se dejen manipular por los periodistas Erick Osores y Gonzalo Núñez. Recuerda qué fue lo que pasó para que el popular 'Depredador' esté en inactividad por un buen tiempo.

Paolo Guerrero: Juego fuerte en Uruguay no fue recomendado para ‘Depredador’

La propuesta, sin embargo, habría entusiasmó al hijo de Doña Peta, pero fue su entorno, que lo ayuda a recuperarse físicamente de la rodilla derecha, quienes no recomendaron al jugador alternar en la liga uruguaya debido al deliberado ‘juego fuerte’ con la que se disputa el campeonato charrúa y podría complicar la condición del artillero incaico que sale de una prolongada recuperación.

El entrenador del cuadro girasol, Mauricio Larriera, ex asistente de Gerardo Pelusso cuando dirigió a Alianza Lima, había aprobado la gestión de Bengoehea, sin embargo, todo quedó en el plano del sondeo.

Botafogo sigue en carrera por Paolo Guerrero

Según informa la prensa de Brasil, Botafogo apuesta por hacer compras de último momento en el mercado de pases y ente estas estaría hacerse de los servicios de jugadores de proyección y experiencia. Según el diario O Globo, la apuesta del cuadro albinegro sería invertir de 4.1 millones de dólares en el extremo colombiano Daniel Ruiz (20 años) la joya del club Millonarios.

También se conoció que entre los elementos de experiencia a contar esta temporada estaría el exCorinhians y Flamengo, Paolo Guerrero, quien ya tendría el visto bueno del entrenador portugués Luis Castro, como una alternativa de nivel en el cuadro carioca.

Paolo Guerrero explota contra Erick Osores y Gonzalo Núñez

Desde su cuenta de Instagram, Paolo Guerrero sorprendió con una inesperada declaración contra los periodistas deportivos Erick Osores y Gonzalo Núñez a quienes acusó de intentar descalificarlo y vender una mala imagen de él y que son pagados para hacerle daño.

“Esto para mí es una burla, una falta de respeto, no es novedad que estos tipos siempre estén hablando tantas cosas falsas de mí, pero esto ya es el colmo y no voy a dejar que esto pase desapercibido (como es lo que hago siempre, no manifestarme ante cosas falsas) Tengo que ponerle un final porque sí me crea una mala imagen, más aún con el equipo al que quiero, al que toda mi familia pertenece”, dijo con un tono aofscado en su discurso.

Asimismo, se dirigió a los fanáticos de Alianza Lima. “ Solo les puedo decir al hincha blanquiazul que no se dejen llevar o manipular por este tipo de personas, que lo único que hacen es hablar mal de mí, yo ya los tengo identificados, estos tipos son pagados para hacerme daño, para perjudicarme . El que ve fútbol sabe que solo hablan cosas negativas de mí, nunca han hablado cosas positivas, es una pena que en mi país la prensa me trate de esa manera, sé que no son todos, pero hay varios que están siendo pagados para perjudicarme (complot)”