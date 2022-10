Paolo Guerrero vuelve a revivir momentos de angustia y de dolor producto de las nuevas molestias que le han empezado a generar su rodilla derecha en Avaí FC, la misma que le costara la salida de Inter de Porto Alegre y perderse el repechaje a Qatar 2022 con la selección peruana. Hoy nuevamente su articulación le pide parar en un momento decisivo para Avaí FC y su lucha por alejarse del descenso.

Según el departamento médico de Avaí FC dirigido por el doctor Luis Fernando Funchal, apuntó que el delantero peruano padece una sinovitis en la rodilla derecha, que que lo dejó fuera del chocque ante Botafogo y no habría mejorado pensando en el duelo de este domingo ante Fortaleza.

Esta sinovitis del ‘Depredador’ se presenta como una inflamación crónica en la membrana sinovial que recubre toda la articulación de la rodilla, la cual produce un derrame del líquido articular, generando dolor y cierta limitación de los movimientos.

Periodista brasileño confirma para de Paolo Guerrero por tres partidos (video: exitosa)

Paolo Guerrero estará 10 días fuera de las canchas

Desde Florianópolis, se confirma que el jugador estará fuera de las canchas en los próximos diez días y tras una nueva evaluación regresaría a los entrenamientos, por lo que se perdería el duelo del ‘León de la Isla’ ante Fluminense, como locales en la ‘Ressacada’. Se espera que pueda volver para el otro partido clave ante el líder del Brasileirao, el poderoso Palmeiras.

Paolo Guerrero ya es cuestionado por la hinchada local, pues en once partidos desde su llegada no ha podido cantar un gol del peruano, quien todavía no ha podido corresponder a la inversión que ha hecho la directiva del cuadro azulado y que con esta lesión seguiría perdiendo terreno con Lisca, el nuevo entrenador en el cuadro de Florianópolis.

Quedan solo siete fechas para que finalice el campeonato brasileño y Avaí FC sigue en zona de descenso y complicaría su situación de no sumar ante el cuadro de Santa Catarina, este domingo. Los de Lisca caerían a la casilla 19, siendo penúltimos con solo 28 puntos, a tres unidades de Coritiba, equipo que esta fuera de zona de riesgo con 31 unidades.

Vidente advierte a Paolo Guerrero sobre mala suerte de pareja

Desde Perú, un vidente asegura que el delantero peruano atraviesa por un periodo de mala suerte después de relacionarse con la bailarina Ana Paula Consorte. El ‘Maestro Teo’, advirtió que la actual pareja de Paolo Guerrero estaría limitando su buena fortuna y afectado su producción goleadora a todo nivel.

“ Yo siento ahorita que Paolo Guerrero está enamorado, pero atraviesa una mala racha, tiene un kharma sentimental y lo digo. Él está enamorado, ilusionado, pero recuerda existen amores buenos, pero también negativos, khármicos ” , expresó el vidente en ‘El Deportivo’ de ATV.

En contraparte, el vidente señaló el caso contrario para el ‘Depredador’ “ A Paolo Guerrero , según lo que yo puedo ver, y según las cartas, es que hay un Karma que lo afecta, Alondra era su amuleto, ella era su buena suerte, su motivación ”, expresó el tarotista en ATV.