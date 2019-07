Paolo Guerrero logró récord vigente en la historia de la Copa América tras el Argentina vs Chile

Paolo Guerrero tiene la mente puesta en la final de la Copa América 2019 en el Perú vs Brasil, que se disputará en el estadio Maracaná este domingo 7 de julio. Sin embargo, el duelo Argentina vs Chile lo dejó con un nuevo récord vigente.



Argentina venció 2-1 a Chile y se quedó con el tercer lugar de la Copa América. Los goles de la Albiceleste fueron de Sergio Agüero y Paulo Dybala. El chileno Arturo Vidal anotó el descuento para la Roja.



Así, el atacante Eduardo Vargas no pudo anotar y favoreció a Paolo Guerrero. El Depredador se quedó con la denominación de 'Máximo goleador histórico en actividad' de toda la Copa América con 13 tantos, uno más que el jugador chileno.



Eso no es todo, Paolo Guerrero podría convertirse en por tercera vez en el máximo goleador de una edición de la Copa América. La tabla de goleadores de la Copa está apretada y para cualquiera.



Paolo Guerrero sumó dos goles y peleará Everton y Roberto Firmino de Brasil, e incluso con su compatriota Edison Flores, -todos con un par de tantos- por convertirse en el máxmimo artillero de la Copa América 2019.

El 'Depredador', el máximo goleador en activo del torneo de selecciones más antiguo del mundo con trece tantos.

Video: Gol 3 de Perú

Tabla de goleadores de la Copa América 2019:



2 goles: Agüero (Argentina), Cavani (Uruguay), Coutinho (Brasil), Everton (Brasil), Machís (Venezuela), Lautaro Martínez (Argentina), Miyoshi (Japón), Roberto Firmino (Brasil), Alexis Sánchez (Chile), Luis Suárez (Uruguay), Vargas (Chile), Duván Zapata (Colombia), Paolo Guerrero (Perú), Edison Flores (Perú)



1 gol: Paulo Dybala (Argentina) Almoez Ali (Catar), Cardozo (Paraguay), Casemiro (Brasil), Cuéllar (Colombia), Dani Alves (Brasil), Farfán (Perú), Fuenzalida (Chile), Gabriel Jesus (Brasil), Giménez (Uruguay), Derlís González (Paraguay), Yotún (Perú), Justiniano (Bolivia), Khoukhi (Catar), Lo Celso (Argentina), Lodeiro (Uruguay), Yosef Martínez (Venezuela), Roger Martínez (Colombia), Martins (Bolivia), Mena (Ecuador), Messi (Argentina), Nakajima (Japón), Pulgar (Chile), Richard Sánchez (Paraguay), E. Valencia (Ecuador), Willian (Brasil)

