Paolo Guerrero: Así fue su regreso con Flamengo en el Brasilerao | VIDEO | FOTOS

Los permisos concedidos, la hinchada entusiasmada, los cantos durante el calentamiento. La fiesta estaba lista para que Paolo Guerrero rompa la piñata, pero el 'Depredador' no tuvo la mejor de las actuaciones en su esperado regreso al Maracaná que vio caer a Flamengo 1-0 frente al Sao Paulo , por la fecha 13 del Brasileirao.



Paolo Guerrero mostró mucho ímpetu durante los primeros minutos e intentó armar juego con Marlos Moreno y Everton Ribeiro, pero los pases del goleador fueron imprecisos. Los balones sobre el área de Sao Paulo si fueron bien recepcionados por el delantero de Flamengo , pero fue despojado rápidamente de la pelota por los zaguero del 'Tricolor'.



Tuvo serios problemas Paolo Guerrero para encontrar espacios y ensayar un remate en el arco de Sao Paulo y cuando tuvo chances el golero Sidao, siempre estuvo un paso adelante en las jugadas. El goleador de Flamengo tendría una oportunidad pero casi sobre el final.



Resumen de la derrota de Flamengo ante Sao Paulo

El ingreso, en el segundo tiempo, de Miguel Trauco no fue solución para buscar espacios a su paisano. Tampoco lo fue Fernando Uribe, quien no llegó ha hacer la esperada sociedad con Paolo Guerrero . Cuando el tiempo estuvo vencido el ariete de Flamengo encontró un balón sobre el área de Sao Paulo , pero no lo pudo conectarlo con comodidad. Era la última oportunidad antes del final.



Lo mejor de Paolo Guerrero estuvo fuera de las canchas y fue justo cuando un niño burló la seguridad del Estadio Maracaná para robarle una firma en su camiseta de Flamengo algo a lo que el Depredador accedió sin problemas.