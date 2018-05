Paolo Guerrero: Reinaldo Dos Santos dijo esto sobre la amnistía que gestiona ante la FIFA [VIDEO y FOTOS] 

Paolo Guerrero verá el Mundial de Rusia desde la comodidad de su sala y en 4K. Este ha sido el nuevo vaticinio del vidente brasileño Reinaldo Dos Santos al ser cuestionado por las nuevas gestiones que harán los abogados del goleador de la selección peruana , pidiendo una amnistia ante la FIFA y buscando la anulación del fallo del TAS ante el Tribunal Federal de Suiza.



"En este momento sigo viendo lo mismo, no lo veo a Paolo Guerrero en el mundial. Esperanza si hay, sueños, pero un cosa es un sueño y otra es una predicción. Es muy fuerte, pero la verdad es que no jugará en Rusia 2018", señaló.



Luego de afirmar que la selección peruana viajará sin Paolo Guerrero al mundial de Rusia 2018. Reinado Dos Santos también dejó en claro que su reemplazante tampoco seria Claudio Pizarro. "hay una serie de eventos malos que le van a suceder a Pizarro en los próximo días o meses. Está pasando por un momento muy malo, lo veo muy triste. Yo no lo veo jugando el Mundial", agregó.



Estas fueron las palabras de Reinadlo Dos Santos

Asimismo, reconoció que la relación entre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro pasa hoy por su peor momento desde que se conocieron en Alemania. "Creo que el momento más ácido lo están viviendo hoy. La amistad no va a bien, pero creo que en un futuro se van arreglar", reconoció Reinaldo Dos Santos.