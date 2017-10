Paolo Guerrero: Reportera lo 'jubiló' con pregunta y así respondió el delantero de la selección peruana [VIDEO]

Paolo Guerrero marcó el golazo de tiro libre y puso el 1-1 ante Colombia en la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 que, lo dejó quinto y jugará el repechaje ante Nueva Zelanda. El delantero estuvo hoy en un evento de "Milo", donde atendió a los medios.



Entre las preguntas, hubo una que desencajó a Paolo Guerrero. "¿Te gustaría empezar con una academia y trabajar con niños para potenciar el fútbol de nuestro país?", le consultaron al futbolista de Flamengo de Brasil.



Paolo Guerrero lo tomó con gracia y respondió. "Todavía me siento jugador de fútbol, todavía voy a jugar unos años más. Todavía no me voy a retirar. Quién sabe si un día puedo hacer mi academia de fútbol".

Video: Canal N

Sobre el repechaje que Perú jugará ante Nueva Zelanda comentó. "Tenemos que esperar para celebrar. Ahora no son más equipos, ahora se espera un equipo y dos partidos. Tenemos que esperar un poco, prepararnos bien. Soy optimista, yo creo que vamos a estar en el Mundial".